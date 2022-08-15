美參議員馬基率團訪立院 綠委：德不孤必有鄰

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美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）（左）率團訪台，15日拜會立法院外交及國防委員會，由召委、民進黨立委羅致政（前右）等人迎接。中央社記者鄭傑文攝 111年8月15日

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（中央社記者王揚宇台北15日電）美國參議員馬基14日率團抵台訪問，今天拜會立法院外交及國防委員會。與會的民進黨立委趙天麟等人會前受訪說，德不孤必有鄰，有重量級美國國會議員來訪，他們要表達感謝，這也是為台灣人加油打氣。

美國在台協會（AIT）宣布，民主黨籍的馬基（Ed Markey）14日至15日率領國會跨黨派代表團訪問台灣，成員包括加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）等3位民主黨籍眾議員，以及共和黨籍眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

馬基等人今天拜會立法院外交及國防委員會，由召委、民進黨立委羅致政等人迎接，進入群賢樓1樓會議室舉行閉門會議，並未接受媒體採訪。會議至中午仍在進行。

立法院外交及國防委員會成員趙天麟會前受訪表示，在中國對台軍演之際，美方友人來台，這是對全體台灣人的加油與打氣。

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趙天麟說，德不孤必有鄰，台灣和美國是理念相近的自由民主國家，追求印太地區的和平；面對惡鄰居中國用如此不適當、破壞現狀的軍事行動時，有美國重量級國會議員來訪，他們要表達感謝。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委何志偉受訪指出，外賓來訪或國會互訪是國際關係中的再重複確認關係，期待這次馬基率團來台，能重複確認台灣與美國之間的合作關係，也希望談到台灣在綠能、乾淨能源產業中扮演什麼角色。（編輯：郭無患）1110815