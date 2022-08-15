美國會團來訪 共軍：演練是對美台勾連回擊

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（中央社台北15日電）美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領參眾議員團14日及15日訪台，中國國防部新聞發言人吳謙今天宣稱，共軍東部戰區在台島周邊演練是對「美台勾連挑釁」的堅決回擊和嚴正震懾。

中國國防部官方微博「國防部發布」今午發布，美國國會參議員馬基（Ed Markey）等人14日「竄訪中國台灣地區」，中國國防部新聞發言人吳謙表示，這公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美國是「台海和平穩定攪局者和破壞者」的真實面目。

吳謙說，中國解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。

他表示，台灣議題不容任何外來干涉，並正告美方和民進黨政府「以台制華」注定失敗，「倚美謀獨」自取滅亡。中國解放軍持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

此外，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天也以書面方式表示，馬基等人訪台是嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，對此堅決反對。

他說，美國某些人不汲取裴洛西（Nancy Pelosi）訪台嚴重後果的教訓，「民進黨當局一再拉攏外部反華勢力謀『獨』挑釁」，充分暴露美方「以台制華」和民進黨「倚美謀獨」的「險惡用心」。

他宣稱，民進黨政府如果在挾洋自重、謀獨挑釁的路上不知收斂，必將遭到更嚴厲的打擊。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110815