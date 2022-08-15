美議員訪台 吳釗燮：中國不能阻擋台灣交朋友

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率領的跨黨派議員團下午搭乘行政專機離台。外交部長吳釗燮感謝訪團展現美方跨兩院、跨黨派對台灣的支持，證明威權中國無法阻擋台灣交朋友。

馬基所率訪團是日前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國軍演抗議後，緊接著首個美國議員訪台團；今天上午晉見總統蔡英文行程未循往例全程轉播，在立法院和國防與外交委員會立委的座談也全程閉門，與裴洛西相較、偏低調。

涉外人士透露，訪團在此敏感時機來台，挺台意義已不言可喻，因此採低調務實主軸，聚焦實質交流，避免進一步刺激中國、模糊焦點。

吳釗燮中午宴請訪團後在外交部推特（Twitter）發表署名JW的個人推文，除感謝馬基率領跨黨派議員訪台，他強調，威權中國無法決定台灣該如何交朋友、贏得支持、保持韌性，並且像自由燈塔一樣閃耀。

這次訪團成員包括參議員馬基，以及加勒曼帝（John Garamendi）、貝耶（Don Beyer）、魯文索（Alan Lowenthal）、羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）等4名聯邦眾議員。

其中，馬基、加勒曼帝、貝耶3人均是美國參眾兩院「核武器和軍備控制工作小組」的聯合主席。

馬基十分關切印太安全議題，根據馬基辦公室發出的新聞稿，他昨天抵台訪問的前一站是韓國，在韓國會晤了韓國總統尹錫悅，並參訪北韓與韓國的非軍事區，聽取韓國高級軍官簡報。

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根據美國在台協會（AIT）新聞資料，加勒曼帝是眾議院軍事委員會戰備小組委員會主席，戰備小組委員會負責監督美國國防部超過1/3的年度預算，對美軍在全球的1100個軍事設施和基地擁有管轄權，並監督美國的所有軍事訓練、後勤和設備維護。

馬基昨天下午自行搭機抵達桃園機場，其他4名議員昨天晚間約7時搭乘美軍行政專機抵達松山機場，訪團今天下午約3時45分搭乘同架專機從松山機場離台。（編輯：林克倫）1110815