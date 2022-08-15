美議員訪台中共軍演 陸委會：國際不會屈從威脅

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（中央社台北15日電）對於中共再次藉美國國會議員來訪、支持台灣自由民主之際，又刻意在台灣周邊軍演挑釁，陸委會表示，台灣及國際社會不會屈從於此種威脅。

陸委會今天以書面表示，對中方的軍演挑釁及無理批判表達強烈抗議，並堅決反對中方嚴重危害台海及區域安全的惡劣行徑。

陸委會重申，中華民國是主權國家、兩岸互不隸屬，台美長期友誼及安全夥伴關係堅若磐石。

陸委會表示，台灣做為區域負責任的一方，以審慎堅定態度面對中共各類施壓、捍衛國家主權安全；此穩健的韌性更讓國際社會看到中共的魯莽、專斷與冒進，這對於區域穩定發展，將是一個極為危險的信號。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率領參眾議員團14日及15日訪台。共軍東部戰區今天宣布，在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡。

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中國國防部新聞發言人吳謙指，馬基率團訪台是違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台「勾連挑釁」的堅決回擊和嚴正震懾。

根據中華民國國防部，迄傍晚5時，偵獲共機30架次（其中15架次逾越海峽中線）、共艦5艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：張淑伶）1110815