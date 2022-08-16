美議員訪台中共軍演 國務院批反應過度沒必要

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（中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電）美國參議院外委會亞太主席馬基率團訪台，共軍隨即宣布在台灣周邊進行實戰化演練。美國國務院今天表示，議員訪台符合美國一中政策，任何軍事挑釁都是反應過度，沒有必要。

民主黨籍的參議員馬基（Ed Markey）14日至15日率領跨黨派國會代表團訪問台灣，中國解放軍東部戰區隨即在15日於官方微博發布，在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在例行簡報會上被問及此事時表示，美國國會議員數十年來接連造訪台灣，光是今年就約有10個代表團訪台。議員訪台完全符合美國長年「一中政策」，在這背景下，中共月初的回應「完全是反應過度」。

普萊斯指的是北京因為美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日至3日率團訪台，做出的軍事挑釁作為，包括向台灣周邊海域發射11枚飛彈，當中數枚落在日本鄰近海域。

普萊斯強調：「以任何好戰言論、軍事演習或挑釁行動來回應議員和平出訪，都完全沒必要，完全是反應過度。」

相較之下，普萊斯說，美國對中共挑釁的回應適度且負責任，清楚表示不想升高情勢，沒有理由製造危機。

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但同一時間，普萊斯表示，美國也表明不會因此不敢依循國際法，在區域飛行、航行和執行任務；此外，總統拜登（Joe Biden）下令美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）持續在區域留守，美國本週也將宣布支持台灣的額外作為。

針對中國仍不放棄武統台灣，普萊斯指出，過去一段時間能清楚地看到，有一方企圖改變、挑戰、侵蝕過去40多年來作為台灣海峽穩定安全核心的現狀，「這不是美國，也不是台灣，而是中共」。（編輯：周永捷）1110816