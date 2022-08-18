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蔣萬安啟動行腳計畫 23日起深度走訪北巿各區

2022/8/18 12:28（8/18 13:16 更新）
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國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）18日上午出席「萬安作伙行、台北百面贏」記者會，表示未來將與市民共組台北隊，有信心帶領台北市突破困境，迎向勝利。中央社記者趙世勳攝 111年8月18日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）18日上午出席「萬安作伙行、台北百面贏」記者會，表示未來將與市民共組台北隊，有信心帶領台北市突破困境，迎向勝利。中央社記者趙世勳攝 111年8月18日
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（中央社記者劉世怡台北18日電）選戰倒數100天，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天公布「萬安做伙行，台北百面贏」行腳計畫，23日起深度走訪台北12個行政區與民眾互動交流，這既是請益之旅，也尋求城市驕傲。

蔣萬安於市長官邸表演廳召開記者會，公布這項計畫並播放文宣影片。媒體問到，這次行腳計畫是否為前台北市議員羅智強給的靈感？是否像是母雞帶小雞，要拉抬整體選情。

蔣萬安回應，走入基層，傾聽民意，這部分精神與羅智強是一樣的，在選戰剩100天啟動行腳，希望走訪12個行政區了解不同族群、行業及在地鄉親所面臨的問題，攜手找解方，也會把自己對台北巿的願景，近距離告訴他們；選戰是團體戰，不管公雞、母雞就是為自己，也為所有參選人拉抬整體氣勢，打贏這場年底選戰。

媒體問到，有綠營人士指他從原本躺平到火力全開，似乎過頭，年底可能發生棄保現象，要如何搶攻中間選民。

蔣萬安回答，一直堅持自己的風格，民進黨假好心，大家都看得很清楚，一下說躺平，一下說佛系，現在又說火力太強，他就是走自己的風格，努力勤走，過去二次立委選舉都是如此，鄉親看得非常清楚，都是雙腳勤走基層。

此外，媒體詢問蔣萬安接受媒體專訪時曾提及，有人質疑台北巿副巿長黃珊珊是綠的、是變色龍？蔣萬安回應，是有人這樣提到，他是完全尊重每個人的選擇；對他來講，他不會背棄一路栽培他的政黨，不管政黨的處境是多艱難，他會秉持這個理念。

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記者會發布新聞稿指出，蔣萬安將於8月23日開始從大同區出發，深度走訪台北12區，串聯市場、宮廟、小吃、地方商圈、傳統人文與政策議題，結合地方基層，就台北的發展進行更多面向的交流互動。

透過新聞稿指出，蔣萬安過去一段時間以來，已經走訪12個行政區，參與52場的宮廟祭拜與儀式、395場次的里長拜會、出席629場地方邀約，他以超過千場的活動參與數字，有力反擊外界用「佛系」、「躺平」等負面文宣的攻擊。（編輯：陳清芳）1110818

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前中）18日上午出席「萬安作伙行、台北百面贏」記者會，並發表行腳計畫，將於23日起從大同區出發，深度走訪12個行政區。中央社記者趙世勳攝 111年8月18日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前中）18日上午出席「萬安作伙行、台北百面贏」記者會，並發表行腳計畫，將於23日起從大同區出發，深度走訪12個行政區。中央社記者趙世勳攝 111年8月18日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）18日上午出席「萬安作伙行、台北百面贏」記者會，攜手台北市議員參選人高世俊（左）、台北市議會副議長葉林傳（左2）、台北市議員參選人柳采葳（右2）、台北市議員陳炳甫（右）等人一同振臂喊口號。中央社記者趙世勳攝 111年8月18日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）18日上午出席「萬安作伙行、台北百面贏」記者會，攜手台北市議員參選人高世俊（左）、台北市議會副議長葉林傳（左2）、台北市議員參選人柳采葳（右2）、台北市議員陳炳甫（右）等人一同振臂喊口號。中央社記者趙世勳攝 111年8月18日
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