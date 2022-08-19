總統：網攻混合戰在台上演 盼全民強化辨識錯假訊息

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）總統蔡英文今天表示，從俄烏戰爭到這陣子中國軍演，網攻混合戰模式也在台灣上演。她期盼全民都能強化對錯假訊息的辨識能力，以及藉由不同領域資安人才與政府共同協力，一起強化國家整體韌性。

蔡總統今天出席「HITCON PEACE 2022台灣駭客年會開幕式」時致詞表示，從近期國際情勢發展觀察，可看到網路攻擊與資訊戰爭，已經是國際衝突當中最關鍵攻防領域之一，且正在持續進行。

蔡總統說，從俄烏戰爭以來，可見威權勢力擴張，除實體軍事行動，更結合錯假訊息，以混合戰的方式混淆群眾視聽，藉此進行認知作戰，這陣子中國持續進行長時間軍演，網攻混合戰模式也同樣在台灣上演。

蔡總統表示，這些都指出國際上複雜多變的資安威脅，已是無所不在，如何因應不同資安漏洞，提升台灣資安防禦及應變的能力，持續強化國家資安的聯防體系，確保國家的穩定與發展，是政府目前首要任務之一。

蔡總統說，今年年會精神是HITCON PEACE，代表「Protect Enterprise And Citizens Ever-after」，她期待透過駭客社群文化及能量，加上產官學不同領域的激盪與對話，可共同針對當下的挑戰，思索出更有效率、更完整的攻防因應模式。

蔡總統細數，她上任後提出資安即國安的戰略概念，近幾年來政府持續強化國家層級的資訊安全，如2018年通過「資通安全管理法」，要求政府機關與關鍵基礎設施，率先導入資安防護。

蔡總統說，數位發展部也將在這月底正式成立，未來會由數位部主導及統合，進一步強化提升國家資通安全的能力；在產業方面，會持續落實資安與智慧財產權保護，台灣也會和共享民主價值的盟友，一起打造更有韌性、更安全的供應鏈。

蔡總統最後強調，面對未來持續的資安威脅與網路攻擊，希望全民都能強化對錯假訊息的辨識能力，並阻斷錯假訊息的散布，她相信各種不同領域的資安人才與政府共同協力、集思廣益，實作更多不同的模擬演練與因應方式，就能一起強化國家整體韌性。（編輯：張均懋）1110819