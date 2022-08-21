批疫苗採購不公開 柯文哲：有見不得人的事嗎

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台北市長柯文哲（前中）21日到高雄陪民眾黨高雄市議員參選人掃街拜票，他受訪時批評民進黨台北市長參選人陳時中採購疫苗不公開，「是有什麼見不得人的事嗎？」（民眾黨提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）台北市長柯文哲今天表示，高市府舉辦台灣燈會無人機展演，除了帳面預算，還有很多「黑洞」；他也批評民進黨台北市長參選人陳時中採購疫苗不公開，「是有什麼見不得人的事嗎？」

柯文哲週末以民眾黨主席身分到高雄，陪民眾黨高雄市議員參選人莊貽量、李佳玲、劉家榮、陳妙真、陳惠君等人掃街拜票。他昨天批評高市府舉辦台灣燈會「負債累累，放無人機要花8億」，被高市府回批「農曆7月，不代表可以鬼話連篇」。

高市府回應指，明年台北舉辦的台灣燈會，預算近新台幣6億元，比今年在高雄舉辦的台灣燈會預算4.7億元還高，柯文哲說無人機花8億元，不知依據為何。

柯文哲今天上午接受媒體聯訪表示，實際執政過的人都知道一些「眉角」，高市府帳面上是4億多元，但交通部觀光局也有編預算，還有一個最大「黑洞」，就是國營事業、甚至私人企業等贊助、擺攤。

柯文哲說，自己最大好處是敢公開透明，帳目事後都敢公開，可是台灣很少人敢把帳目公開。話鋒一轉，他反批陳時中採購很多疫苗，但簽約後卻不能公開，價錢不公開、契約內容不公開，「你是有什麼見不得人的事嗎？」

柯文哲說，有執政經驗的人就知道，簽約之前可保密，因為涉及商業攻防、討價還價，所以簽約前不公開是可以的，但簽約後，除非涉及國家機密或有什麼重大理由，才可以不公開契約內容。

柯文哲說，鴻海集團創辦人郭台銘還沒進貨，都敢公開了，「為什麼政府要做得這麼神秘？奇怪了。」前幾天陳時中說大巨蛋要公開透明，但講到疫苗，就馬上變國家機密，「這不是雙標黨，什麼叫雙標黨？」（編輯：謝雅竹）1110821