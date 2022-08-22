陳時中公布政治獻金專戶 捐款可獲3款限定口罩

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身兼民進黨台北市長參選人陳時中競選總部總幹事的民進黨立委吳思瑤（左），以及競選發言人、民進黨立委林楚茵（右）22日舉行記者會，公布陳時中的政治獻金專戶，以及捐款回饋小物。中央社記者陳俊華攝 111年8月22日

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（中央社記者陳俊華台北22日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今天公布政治獻金專戶，競部總幹事吳思瑤說，支持者可加入陳時中的LINE、成為志工，也可透過捐款為陳時中添後援，不限金額將可獲得3款限定口罩。

身兼民進黨台北市長參選人陳時中競選總部總幹事的民進黨立委吳思瑤，以及競選發言人、民進黨立委林楚茵上午舉行記者會，公布陳時中的政治獻金專戶，以及捐款回饋小物。

林楚茵表示，選舉倒數96天，陳時中的競選主視覺出來後，許多人認為很有設計感；只要成為陳時中的志工團隊，可獲得肩背、手提兩用的環保袋，在路邊發傳單時就可使用。

吳思瑤說，不讓衛福部的「總柴」專美於前，阿中總部將由黑柴「沿八」擔任最旺發言人；支持者除了加入阿中的LINE成為台北隊員外，也歡迎成為志工、或在社群媒體上宣傳陳時中提出的政策。

吳思瑤表示，今天同時要公布陳時中的政治獻金專戶「郵政劃撥50460041」，依政治獻金法規定，超過新台幣1萬元以上捐款需填寫捐款人資料，且需要年滿20歲以上、本國籍人士才可捐款。

吳思瑤也說，支持者只要捐款，不限金額都可得到一組3色的口罩，有粉嫩、中性款等，歡迎用自己的一份力量，透過各種方式為阿中添後援。（編輯：翟思嘉）1110822