藍指殺警死刑不執行 綠：尊重法務部考量及規劃

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（中央社記者王承中、王揚宇台北23日電）台南市昨天發生襲警案，造成2名警員殉職。國民黨今天指出，以往殺警兇嫌遭判死，卻不執行，要求政府對於加害警察的歹徒，必須拿出強力的立場。民進黨立委郭國文表示，法務部有其考量與規劃，尊重法務部意見。

台南市安南區昨天發生襲警案造成2名警員殉職，國民黨副秘書長李彥秀、文傳會副主委王鴻薇、國民黨台南市議會黨團副書記長林燕祝等人，今天在中央黨部召開記者會，為殉職員警默哀，支持警察嚴正執法，呼籲政府應積極改善基層執法環境。

王鴻薇指出，台灣沒有廢死，但以往殺警兇嫌即使遭判死刑定讞，執行卻遙遙無期，其中有的死刑定讞已達17年，都沒有執行死刑。請問這次的殺警案中，嫌犯是否會判死刑；即使判死，政府又會執行死刑嗎？從蔡總統、最高法院、法務部長都在執行廢死。

李彥秀呼籲警政署應給予殉職員警最高撫卹，照顧眷屬，告慰兩名勇警在天之靈。她還說，警用裝備嚴重不足，總統蔡英文在2019年火車殺警案後，「要錢給錢、要人給人」的承諾破產，蔡總統應對此道歉，內政部長徐國勇應下台負責。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長陳以信、鄭正鈐及立委葉毓蘭等人，也在立法院召開記者會，為殉職員警默哀。

李德維指出，之所以發生這種人神共憤的事情，主要是政府沒有傳達清晰訊息給歹徒，2005年王柏英汐止殺警奪槍案，雖然判死定讞但至今尚未執行。要求政府，對於加害警察的歹徒，必須拿出強力的立場、做法，讓歹徒知道不能動警察。

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曾銘宗表示，立法院長游錫堃在案發後高喊一定要判死刑，但是現在38位死囚中，有3位因殺警遭判死刑，卻沒有執行，請問蔡政府為什麼都不執行死刑。另外，警械使用條例已超過20年未修正，國民黨團支持盡快做適度的修正，讓警察在執勤時能無所顧忌，確保人身安全。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，對於外界關注死刑執行進度，與會的民進黨立委郭國文說，法務部有其考量與規劃，尊重法務部意見。（編輯：翟思嘉）1110823