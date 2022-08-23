疫情趨緩 台北賓館至年底增5個開放參觀日

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）想一睹接見重要國際重要外賓的台北賓館，近期將有更多機會。外交部表示，9月到年底將增辦5次假日開放，日期分別是9月17日、9月18日、10月15日、11月5日及12月3日。

位在凱達格蘭大道的台北賓館是正副總統、行政院長、總統府秘書長及外交部長用以接待重要外賓或召集會議的場所，歷年國慶酒會也在此舉行。今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，總統蔡英文即在此宴請裴洛西。

外交部今天舉行例行記者會，秘書處副參事黃虹慧報告指出，台北賓館在COVID-19疫情爆發期間曾暫停對外開放，隨著疫情逐漸緩解，為了讓民眾有機會親臨這個深具時代意義的歷史場景，特別增加數個假日開放時段。

黃虹慧表示，台北賓館宴請過許多重要外賓，例如外交部長吳釗燮今年8月在此與聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）晚宴，台北賓館獨特的歷史建築，近年也吸引不少戲劇、電影來此取景。

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黃虹慧表示，今年到8月為止，台北賓館已辦理7次假日開放參觀，參訪人次達9492人，下半年規劃分別於9月17日及18日、10月15日、11月5日以及12月3日再辦理5次假日開放參觀。

參觀民眾毋需事先上網預約報名，凡開放時間直接進入台北賓館參觀即可。外交部也接受機關、學校或團體專案申請平日參訪，今年已辦理平日專案參訪16次、參訪人次達504人。（編輯：翟思嘉）1110823