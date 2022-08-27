蔣渭水台客語吟唱賽 游錫堃盼傳承本土語言

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（中央社記者游凱翔台北27日電）2022年蔣渭水台語、客語漢詩吟唱賽決賽今天登場，將從20名獲優選的國高中生參賽者，遴選出前三名及佳作。立法院長游錫堃說，盼漢詩吟唱賽能夠推波助瀾，讓台灣本土語言成功傳承、向下扎根。

2022年蔣渭水台語、客語漢詩吟唱賽決賽上午在立法院群賢樓舉行，游錫堃、立法院秘書長林志嘉、教育部政務次長蔡清華、文化部政務次長李靜慧、義美文教基金會資深顧問蔡寶來等人出席。

參賽者之一的宜蘭高中學生林東諺接受媒體訪問時表示，小時候常跟祖父母聊天，對閩南語不陌生，參加比賽讓他更了解這項文化。

屏榮高中鄭蕙屏也表示，吟唱非常優美、特別，未來想要進入相關科系，持續往下傳承。

游錫堃致詞表示，今天比賽陣容跟去年相比進步很多，不僅咬字文雅且發音非常標準，今年賽事除了比賽人數多、水準高之外，也有台語、客語等項目。

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主辦單位指出，義美文教基金會為強化母語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術，連續第二年舉辦全國高中生漢詩吟唱賽，今年除了新增客語吟唱項目，許多台灣詩人的優秀作品也被列為指定及自選詩詞，對於復興提振母語及吟唱藝術與歷史傳承，具有重大意義。

主辦單位統計，今年的比賽吸引全國各地共133名高中職、專科學生報名，包括22名客語參賽者。7月23日於「霧峰林家花園」舉行複賽後，再從40名選手中優選20名進入今天決賽，第一名可獲新台幣20萬元獎學金、第二名10萬元、第三名5萬元、佳作1萬元。（編輯：翟思嘉）1110827

立法院長游錫堃（左）27日在立法院出席2022年蔣渭水台語、客語漢詩吟唱賽決賽，頒獎給屏榮高中鄭蕙屏（右）。中央社記者張皓安攝 111年8月27日