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蔣萬安：殺警案應速審速決 法律有死刑依法執行

2022/8/27 15:02
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（中央社記者陳怡璇台北27日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，對於台南殺警案，政府應速審速決，法律還是有死刑的條文，就依法執行死刑，才能還家屬公道，也是絕大部分民眾的共識。

蔣萬安今天出席內湖後援會成立大會，接受媒體聯訪時被問及，鴻海創辦人郭台銘將捐錢給台南殉職員警家屬，並認為警員用槍時機要放寬、外役監管理要緊縮、死刑應執行等。

蔣萬安回應，奪槍殺警案讓全民非常憤慨，無論是外役監的管理問題或是警械使用的時機，他在立法院都有提案，卻都不被採納。

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蔣萬安說，接下來要速審速決，現在的法律還是有死刑的條文，就依法執行死刑，才能還受害者家屬一個公道，這也是絕大部分民眾的共識。

蔣萬安競選辦公室也表示，哪怕真判了死刑，死刑真的會執行嗎？完全無法樂觀。17年前，凶嫌王柏英殺警奪槍，判處死刑，但至今仍未執行，全國目前約有38名死刑犯，在看守所內服監。蔣萬安競選辦公室表示，也許死刑犯的槍決，彌補不了受害者家庭的缺憾，但社會正義必須得到伸張。（編輯：李錫璋）1110827

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