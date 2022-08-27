府：蔡總統8/29接見帛琉副總統席嫵杜訪團

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（中央社記者林克倫台北27日電）帛琉副總統兼司法部長席嫵杜今天晚間率團抵台，展開至8月31日為期5天訪問。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文誠摯歡迎席嫵杜伉儷一行，蔡總統與副總統賴清德8月29日上午，將在總統府內接見訪團。

張惇涵指出，此行為席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）繼2014年以參議員身分訪台後，時隔8年，首度以副總統身分來訪，雙方將就兩國合作及共同關切議題交換意見。

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張惇涵表示，台帛建交23年以來，在基礎建設、農漁業技術、醫療衛生等領域廣泛合作，近年更在司法、海巡、災防等3項重大領域深化協力；帛琉並長期在國際場域，為台灣的國際參與大力發聲，充分展現兩國邦誼緊密友好。

張惇涵說，台帛同為海洋國家，期盼透過席嫵杜率團來訪，持續增進兩國在教育文化、資通訊、災害防救、司法及公衛醫療等領域的合作，共同增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更加穩固，並共同為區域及全球和平穩定，貢獻來自海洋民主的力量。（編輯：林克倫）1110827