羅智強陪藍議員登記參選 稱綠營北台選情將崩盤

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（中央社記者葉臻桃園29日電）國民黨前台北市議員羅智強今天陪同國民黨桃園青年問政聯盟登記參選時表示，民進黨在北台灣將全面崩盤，擇日將和今天的議員，陪同國民黨桃園市長參選人張善政登記參選。

九合一選舉今天起至9月2日受理候選人登記。羅智強今天上午陪同國民黨桃園青年問政聯盟登記參選時，媒體聯訪詢問，為何不是跟張善政一同登記參選。

桃園市議員梁為超表示，張善政將會和桃園市議會議長邱奕勝、立委等人一起登記；桃園市議員黃敬平補充說明，張善政很早就選定了登記參選的時間，預計是9月1日，屆時也會陪同一起登記，完全不衝突。

羅智強說，張善政登記當天，他和所有議員都會陪同，一起讓善良政治、桃園更好；今天登記是一個好的開始，也是桃園新政治的開始，民進黨在北台灣將全面崩盤，民進黨的囂張霸道，將會被人民制裁。

羅智強也說，從前新竹市長林智堅的論文案、球場案，以及數位中介法、台南雙警遇襲命案，可看出民進黨失去民心，綠營也有人開始擔心民進黨崩盤，民進黨囂張跋扈、無能跟霸道，討厭民進黨的氛圍快速燃燒。（編輯：張銘坤）1110829