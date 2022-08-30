中秋將至 政院：應節農產品供貨量提升5至15%

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（中央社記者賴于榛台北30日電）中秋節將至，行政院消費者保護處今天說，今年月餅供應量充足無虞，農委會也盤點文旦柚、茭白筍、玉米、豬肉、雞腿翅、秋刀魚等應節農產品，供貨量皆較平日提升5至15%不等。

行政院晚間發布新聞稿指出，副院長沈榮津今天召開穩定物價小組會議，瞭解應節商品供應情勢。

消保處表示，今年月餅供應量充足無虞，農委會也盤點文旦柚、茭白筍、玉米、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等應節農產品供應情形，經加強調配市場供需並研商產銷機制，相關農產品供貨量皆較平日提升5至15%不等。

月餅部分，消保處說，政府已實施進口小麥、奶油、烘焙用奶粉等重要原物料減徵措施至今年9月底，有助改善月餅價格漲勢。

消保處表示，將持續關注今年4大賣場及4大超商的月餅型錄與5大電商平台月餅價格與行情，農委會也加強調配月餅所需的國產食材。

農委會表示，毛豬、雞蛋、鴨蛋、水產品等因節慶與國旅需求增加等因素，價格上漲，目前已採行穩定飼料措施，助平穩飼養成本，也將持續監控批發市場行情，避免有哄抬價格的情形。

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另外，政院指出，國際黃豆、小麥、玉米等進口價格由於主要產區氣候條件轉好，可望自高檔逐步回跌，但因為受先前成本居高的遞延效應影響，加上全球疫情反覆、供應鏈瓶頸問題持續、俄烏戰爭未歇等風險，全球物價波動變數仍多。

政院說，經濟部及農委會將持續主動關切業者、公協會，及早掌握價量異常原因、預判價格趨勢，研提對應的穩量、穩價因應對策；公平會也將持續查處違法聯合行為、物價聯合稽查小組則會持續關注物價波動情形，分析漲價合理性，必要時啟動聯合稽查。（編輯：黃國倫）1110830