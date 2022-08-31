中國在加拿大統戰大外宣 駐處：台灣人民不受威嚇

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（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）中國不斷在加拿大進行「大外宣」，日前策動加拿大逾80個華裔社團刊登連署，堅決反對裴洛西訪台。駐溫哥華辦事處處長劉立欣受訪強調，台灣人民絕不會被中國軍事、經濟及認知作戰所威嚇。

加拿大多家主流媒體都報導了美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以及中國對台軍事演習的消息，而加拿大最大英文報紙「環球郵報」（The Globe and Mail）關注到中國在加拿大進行一系列統戰和大外宣的相關議題。

環郵29日報導，裴洛西訪台後一週，中國駐溫哥華代總領事王承軍與英屬哥倫比亞大學（The University of British Columbia）奧卡納干校區（Okanagan campus）和湯普森河大學（Thompson River University）坎路普斯校區（Kamloops campus）的中國留學生舉行會談。王承軍向學生們強調一個中國立場，批評美國侵犯中國主權。

幾天後，加拿大「明報」頭版刊登一封由加拿大全國80多個華人組織簽署的聲明，宣揚中國與台灣統一的政策。接著，加拿大華人促進中國統一委員會舉行「台灣問題與新時代中國統一事業」座談會，批評裴洛西訪問台灣。

環郵的報導並提到，北京當局和其支持者對加拿大政界和社會施壓，不僅批評美國，也企圖阻撓加拿大國會議員計畫在秋天訪問台灣。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣接受環郵訪問時表示，這些親北京的訊息都是中國統戰部的策略，目的是宣傳北京的全球論述，迫使生活在自由和開放社會中的個人進行自我審查，避免討論不利中共的問題，並騷擾或削弱批評北京政策的團體。

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劉立欣並表示，台灣社群永遠不會受到中國軍事、經濟和認知作戰的脅迫威嚇，「一個中國」論調，只是中國的統戰策略，並無新意，有越來越多國家的政治人物站出來支持民主台灣。

劉立欣強調台灣是全球半導體領先製造國，台加在經貿、綠能及科技等方面都有甚大合作空間，台灣感謝加國政府今年稍早公開支持台灣有意義參與世界衛生組織，也期待未來持續貢獻國際社會。（編輯：韋樞）1110831