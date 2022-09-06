中選會撤銷50萬處分 李雨蓁：終於還我公道

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台灣基進高雄市議員參選人李雨蓁，在台中第2選區立委罷免案投票日，於臉書發文呼籲監票遭罰，中選會決議撤銷原處分，李雨蓁今天表示，「終於還給我公道」。

對此，台中市選委會表示，選委會的委員是合議制，具體個案裁罰皆經過委員會議審議決定。尊重訴願決定，並依訴願法及行政程序法等規定辦理。

去年10月23日台灣基進前立委陳柏惟罷免案投票日，李雨蓁因在臉書（Facebook）發文投開票所狀況，並呼籲民眾前往監票，遭台中市選委會以涉嫌煽動反罷免並影響投票人的投票行為，依違反選罷法規定開罰新台幣50萬元。

李雨蓁今天下午北上台中，在台灣基進秘書長王興煥，民進黨籍立委林靜儀、張廖萬堅，民進黨籍台中市議員江肇國、張家銨、黃守達在民進黨台中市議會黨團召開記者會，痛批市府假開罰、真追殺。

李雨蓁指出，中選會終於還給她公道，也認證市府利用選務機關對異己進行打壓，她身為一介平民，只是呼籲監票，卻要被追殺50萬。

她說，監票乃是使公正選舉民主政治得以落實，請問監票是會對誰不利？台中市選委會竟然視為助選，本應該中立公正的選務機關，卻明顯濫用公權力，這無疑對年輕女性從政者是一種傷害、打壓，更是一種威脅。

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李雨蓁也提到台中狼師案，她表示，同樣是年輕女性，在人生道路上遭遇傷害時，希望法律、公權力可以保護無辜民眾，制裁加害者，無論是狼師案或是她的案件，一個是市府該解決制止未作為，另一個更是市府一手主導。此兩案都是台中市長盧秀燕的準瀆職案。

江肇國等人呼籲，中二選區的選舉亂象，中市選委會沒有處理，卻對吹哨者李雨蓁開罰，希望能反省，年底能夠舉辦一個可公平競爭的選舉。（編輯：謝雅竹）1110906