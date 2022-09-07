台商海外打拚有成 駐菲代表親訪傳達政府支持

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（中央社實習記者周雨潔馬尼拉7日專電）駐菲律賓代表徐佩勇近日參訪2家在菲律賓創業有成的台商工廠，傳達政府支持。兩家台商工廠分別生產電風扇、電線桿，經過多年耕耘，已成當地產業龍頭。

生產電風扇為主的穩贏科技在菲律賓市占率達6成，製造電線桿的德欣企業則是馬尼拉電力公司最大供應商。

徐佩勇告訴中央社，菲律賓約有600多家台商，企業參訪是持續性的任務，不僅能夠傳達政府對台商的支持、了解企業狀況，也能啟發青商，建立更多交流機會。

穩贏科技公司總經理江福龍是第13屆海外台商磐石獎得主。他表示，早期台灣工廠大量外移，1994年來到菲律賓設廠，憑藉先前累積的信譽逐步打開當地代工市場，於2004年正式成立公司。

江福龍說，公司發展至今，從電風扇研發設計、零件、組裝，到最後的紙箱包裝都能獨立作業完成，全數內銷菲律賓，市占率達6成。

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德欣企業是馬尼拉電力公司最大供應商。德欣企業菲律賓公司總經理張谷欽表示，由於菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內強調要改善電信及網路服務，為他們創造更多商機。

張谷欽說，為善盡企業社會責任，他們積極在周圍種樹、卡車離開前都會通過沖洗汙泥的關卡，以降低工廠帶來噪音及沙塵。另外，7成員工是當地居民；附近小學若有建設或添購文具需求，他們也都盡最大力量協助，回饋社會。（編輯：馮昭）1110907