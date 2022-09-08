少將張大偉收賄狡稱燒毀2000萬 監院全票彈劾

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（中央社記者陳俊華台北8日電）監察院今天說，國防部軍備局工程營產處前處長張大偉少將，利用辦理工程機會，收受工程公司交付2600萬元賄款，並供稱其中2000萬元賄款燒毀，違失情節重大，監察院全票通過彈劾。

監察院透過新聞稿表示，國防部在106年間，辦理「公館營區營舍整建統包工程」採購案，預算金額新台幣30億4387萬餘元，決標方式採行最有利標，這項採購案在106年4月12日公告。

監察院指出，時任軍備局工程營產處長張大偉在公告後次日，主動聯繫投標工程專管及監造標未獲選的孫姓建築師，告知孫姓建築師「可找營造廠合作投標統包工程，伊可以幫忙等語」暗示索賄之意。

監察院說，孫姓建築師找上有意投標的中華工程公司，但依該公司計算，這項採購案如以公告預算金額計算，單坪造價只有10.4萬元，低於中華工程的建築成本，單坪造價需至少為11.5萬到11.6萬元。

監察院表示，孫姓建築師獲悉此事後，因擔心中華工程不願意投標，將坪價太低的消息轉知張大偉，張大偉則指示承辦人員，以減少樓地板面積方式，將單坪預算提高為11.6萬元，使中華工程認有利潤而參與投標；106年5月27日召開評選會議，確定由中華工程公司得標。

監察院表示，中華工程得標後，分別在106年到107年間，共計交付2600萬元賄款給張大偉。張大偉在檢察官及法院訊問時，供稱「因怕遭查獲，其中2000萬元已經燒燬，另600萬元陸續用在房屋裝修及生活支應」。

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監委蔡崇義、陳景峻指出，張大偉服役逾30年，長期受國家栽培，享盡豐厚國家俸祿、禮遇，應對其職責內所督導、管理的公共工程，嚴格監督、追求最佳營造品質，但竟利用其軍備局工程營產處長的權勢與機會謀私利，藉此向廠商索討高額賄款，嚴重敗壞官箴。

監委也說，張大偉犯行經檢察官查獲後，不僅對其所獲賄款流向堅不吐實，狡稱其中2000萬元已燒毀等語，顯未見悔意，違失行為重大，應提案彈劾，以達成整飭官箴、澄清吏治的目的。（編輯：林興盟）1110908