林耕仁碩士論文疑涉抄襲成案 陽明交大：儘速處理

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（中央社記者陳至中台北8日電）中國國民黨新竹市長參選人林耕仁的碩士論文遭質疑涉抄襲，陽明交大今天晚間表示，經審查檢舉資料和提供的證據，符合形式要件，因此成立檢舉案件，將由審議委員會儘速處理。

民主進步黨立法院黨團日前指控林耕仁的陽明交通大學碩士論文涉抄襲。陽明交大今天發出新聞稿說明，學術倫理與研究誠信辦公室9月5日接獲檢舉，依規定移交要件審查小組，進入形式審查程序。

審查小組今天開會，確認這項檢舉案有指出被檢舉對象、明確說明檢舉態樣為抄襲及未適當引註，以及提供相關證據，符合形式要件，因此成立檢舉案件。

陽明交大指出，依學校規範，檢舉案將移交學院籌組調查小組，啟動實質調查、程序檢視、審議及處分決定等相關程序。調查處理期間，不再對外說明。

依照「國立陽明交通大學學術倫理案件處理要點」，處理期限以接獲檢舉案件次日起算120天內須做成結論。校方表示，因案件受大眾及媒體關切，會依法行政、儘速處理。（編輯：陳政偉）1110908