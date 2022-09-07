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遭控中華大學論文抄襲 林耕仁：經比對符合標準

2022/9/7 13:16（9/7 13:28 更新）
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國民黨新竹市長參選人林耕仁。（圖取自facebook.com/linkenjeng.tw）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天發聲明稿表示，他的中華大學碩士論文經過比對，符合中華大學現在的標準，論文的原創性絕對經得起考驗，願意接受嚴謹審查。

民進黨立法院黨團日前指控林耕仁的陽明交通大學碩士論文涉抄襲，今天又指控林耕仁中華大學碩士論文也涉抄襲，連謝誌、目錄都不放過，而且整份63頁的論文就有20頁抄襲改寫。

林耕仁發聲明稿表示，民進黨繼續針對論文潑髒水，從側翼發動、再動員黨政機器全面抹黑，都是意料中的事。

林耕仁指出，他論文目錄部分的確有疏漏，虛心檢討，強調他的論文有經過比對，符合中華大學現在的標準，論文的原創性絕對經得起考驗。

林耕仁指出，他昨天下午已到中華大學遞交碩士論文申請調查，但校方表示未收到檢舉而無法受理，今天會再將相關資料遞交中華大學，未來也會全程配合校方審查，不管結果如何，他都會坦然面對。（編輯：方沛清）1110907

林耕仁
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