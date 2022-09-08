侯友宜：盼與朱立倫分工合作 打出漂亮選戰

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「侯友宜長照後援會成立大會」8日晚間在板橋區舉行，這也是新北市長侯友宜（右白衣者）登記參選後首場大型造勢活動，他逐桌向與會者致意，獲熱烈歡迎。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月8日

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北8日電）新北市長侯友宜今天表示，黨主席朱立倫願意在黨內困難之際扛起責任，盼兩人彼此扮演好各自的角色，在推動市政與選舉上分工合作，整合力量打出漂亮的選戰。

新北市長期照顧發展協會今天晚間舉行會員大會與理監事改選餐會，同樣的地點也成立「侯友宜長照後援會成立大會」；這是侯友宜登記參選連任後，第1個大型造勢活動，他親自出席授旗並頒發各委員幹部聘書。

侯友宜致詞時，感謝長照機構從業人員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，第一線挑起照顧長輩健康重責，也欣慰不少年輕人願意承接長照事業；他並希望自己持續致力市政照顧長輩，讓他們在身體機能欠佳下，仍可開心走完人生。

侯友宜到達會場與離開時，都受到歡迎，並逐桌握手致意，不少人爭相與他合影，在舞台上更有人鼓勵更上層樓。他表示，如同長照事業、志業，做好事情最重要；人只要默默耕耘不批評，做好一件事情，大家都看在眼裡。

至於侯友宜競選辦公室與蔡總統於2010年競選新北市長的辦公室同一地點，記者問他，是否也要挑戰2024年下屆總統大位。他在接受中國時報專訪時，曾表達「勇於承擔」是什麼意思？

侯友宜說，蔡總統競選新北市長時，他還沒來新北服務，不清楚其選舉辦公室，後來才知道現在的選辦，蔡總統以前也用過；其實，選舉與使用哪一棟建築物無關，重點是當下為市長角色，面對市政要勇於承擔，去解決問題善盡本分。

侯友宜在今天播出的風傳媒「下班瀚你聊」節目預錄訪問中，主持人黃暐瀚提問，如果國民黨市長選舉六都過半，黨主席朱立倫可能會出來選下屆總統，侯友宜會不會支持，會不會擔心未來兩個人成為競爭對手？

他說，朱立倫在國民黨現階段困境重重的時候，願意扛起責任非常辛苦，盼大家共同面對，扮演好各自角色，分工合作各自在推動市政與選舉，創造合作的力量打出漂亮的選戰。（編輯：張銘坤）1110908

社團法人新北市長期照護發展協會8日在板橋區舉行第9屆第1次會員大會暨理監事改選餐會，新北市長侯友宜（白衣者）現身致意，受到熱烈歡迎。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月8日

力拚連任的新北市長侯友宜（前右）8日晚間在板橋出席「侯友宜長照後援會成立大會」，受到熱烈歡迎，現場民眾爭相與侯友宜握手互動。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月8日