海外台灣人致函聯合國秘書長 呼籲支持台灣參與

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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）聯合國大會即將召開，台灣人公共事務會等多個海外台灣人組織會長聯合致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），呼籲支持台灣成為聯合國正式會員國。

信函指出，海外台灣人的共同願望是見到台灣以正式會員國身分加入聯合國及其所屬專門機構，並以「台灣」名義成為聯合國第194個新成員國。

海外台灣人組織會長們在信函中表示，當聯合國大會（UNGA）於9月13日開幕時，台灣2350萬人將再次被完全忽視、被冷漠排除在外，毫無合法代表。

信函指出，1971年聯大第2758號決議僅授予中華人民共和國聯合國席次，但未授權中華人民共和國代表台灣人民，也從未承認中國對台灣的領土主張。中國試圖引用聯大決議以將台灣排除於聯合國外「正當化」，是極為荒謬且毫無依據。

信函表示，台灣具備國際法的所有國家要件，長期以來一直是獨立主權國家，是國際社會的積極主要貢獻者，也是世界各國仿效的民主燈塔。台灣充分參與國際社會的權利不應受到中國政治霸凌與領土野心限制，將台灣納入聯合國將穩定整個亞太地區，並使聯合國成為更具完整代表性的世界機構。

發起聯名信的台灣人公共事務會（FAPA）會長簡明子指出，台灣2350萬人完全有資格以「台灣」名義以及聯合國正式新會員國國民身分，自豪地走進聯合國及其附屬組織的大門。

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他也感謝美國對台灣有意義參與的支持，但台灣是個主權獨立的國家，具備成為聯合國正式會員國的所有條件。台灣加入聯合國並未有任何法律障礙，除了一個政治障礙，亦即中國。

連署這封信函的除了簡明子外，還包括北美台灣人醫師協會（NATMA）會長謝博夫、北美洲台灣人教授協會（NATPA）會長鄭麗伶、全美台灣同鄉會（TAA）會長陳桂鈴、世界台灣人大會（WTC）會長程韻如、台灣人公共關係會（FAPR）會長高龍榮、世界台灣同鄉會聯合會（WFTA）會長傅佩芬、歐洲台灣協會聯合會（EFTA）會長黃愛華、台灣獨立建國聯盟美國本部（WUFI-USA）主席周明宏，以及北美洲台灣婦女會（NATWA）會長賴慧娜。（編輯：林憬屏）1110910