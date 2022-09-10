陳時中：尊重二創影片 超越底線才報案處理

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（中央社記者蕭博文台北10日電）民進黨台北市長參選人陳時中團隊針對網傳造假影片向警方報案，陳時中今天對此表示，對於二創、迷因圖都尊重，但這影片恐怕有所誤導，已經超越底線，因此報案處理。

陳時中日前發布公廁政策影片，但競選辦公室發現，近日網路流傳將政策影片中的陳時中片段與韓國電影「熔爐」片段進行改造的影片，總幹事吳思瑤已向刑事局報案。

陳時中上午前往陽明山健行，接受媒體聯訪時表示，對於二創、迷因圖都尊重，但這支影片幾乎已經是假的成分，恐怕有所誤導、已經超越底線，對社會造成一些傷害，所以報案把事情做個了解。

記者問到，國民黨台北市長參選人蔣萬安發文要陳時中不要用法律壓迫網友言論自由，陳時中對此回應說，「每個人有自己立場，那如果他自己有這樣的情況，就看他自己會怎麼樣反應，我們就拭目以待」。

媒體還問，國民黨台北市議員徐巧芯要陳時中不要只告網友，請連她一起告；陳時中則表示，她如果超過底線，也是一樣去處理，但不會任意提告，還是會盡量讓大家有所創意，尊重言論自由。

另一方面，陳時中今天是在財信傳媒董事長謝金河等人陪同下，自冷水坑遊客服務站出發步行至擎天崗。陳時中說，過去即曾向謝金河請教財經議題，投入選舉後也有特別請益，而謝金河特別關注台北生態，因此相約走走。

陳時中笑說，途中與謝金河聊得很愉快，談到綠色台北願景，但大部分時間都是謝金河在談，因為謝金河的體力比較好，他則是邊聽邊喘比較多。

謝金河表示，他應該是陳時中宣布參選後前幾個給陳時中上課的人，內容包括國內外經濟情勢、山林環保，這次帶陳時中看陽明山的碉堡，希望未來讓年輕人喜歡來到這邊打卡，而陽明山有15座草原，希望牛群跟草原共生，對陳時中長期推動的全民健康有更大效果。

媒體追問是否力挺陳時中，謝金河說，樂觀其成，相信陳時中當市長可以讓台北更好。（編輯：方沛清）1110910