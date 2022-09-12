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林佳龍指抓鄭南榕有愧否？侯友宜：尊重不同觀點

2022/9/12 13:02
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（中央社記者王鴻國新北12日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天拜訪自由時代週刊創辦人鄭南榕基金會紀念館，要新北市長侯友宜反思當年「奉命行事」抓人是否「問心有愧？」侯友宜說，尊重每人不同觀點。

主張台灣獨立的鄭南榕1989年4月7日為堅持百分之百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭判亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後自焚身亡。

林佳龍表示，回顧學生運動時代，當時影響最大的人就是鄭南榕，「國民黨抓不到我的人，只抓得到我的屍體」等語，定位鄭南榕歷史地位，見證台灣走過的自由路。

他說，政治人物選舉時會被檢驗，侯友宜指當年抓鄭南榕「奉命行事，問心無愧」，如果歷史重來，還是會執行，這很嚴重。威權統治壓迫異議人士，很多地方都有，但執行者價值觀，關鍵時刻站哪邊，講法變來變去，都沒反省。

林佳龍表示，姑且不論當時是否有必要攻堅、開第一槍，鄭南榕已預告會以身殉道，事後檢視，建議侯友宜重新反思是否問心有愧？有愧才會檢討改進，這不是針對任何加害者或被害者，而是民主發展要能深化，就是轉型正義。

他說，有些人參與威權壓迫行動時，只是共犯結構之一，但不能不當一回事。極權主義下，一般人可能變平庸的邪惡，有權力的人如果沒反思、被檢驗，做好轉型正義，就可能再犯。他期待想追求權力或掌有權力的人，要面對台灣轉型正義，關鍵是尋找社會善良和進步能量，不是清算或報仇。

林佳龍表示，建議侯友宜不要再講奉命行事、問心無愧，如果歷史重來，還是要執行；掌有權力或想追求權力的人須從這件事學到教訓。

侯友宜上午在新北市議會接受媒體聯訪表示，民主國家，尊重每人不同觀點。（編輯：李明宗）1110912

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