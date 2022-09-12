內政部：電子航行圖已全面涵蓋鄰接海域

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（中央社記者陳俊華台北12日電）媒體報導，指鄰接海域測量工作完成不到2成。內政部今天說，政府已全面完成領海及鄰接區範圍測繪工作，並依國際標準製作電子航行圖對外發行，航行圖更新頻率更在國際上屬於前段班。

自由時報報導，截至去年底，領海海域測量工作完成27.67%，如果加上鄰接區海域，只完成18.42%。截至4月15日止，政府已完成調查的海域基本資料中，逾7成品質堪慮，且測製資料時間超過10年者逾6成。

內政部透過新聞稿表示，為建立全國性海域基礎圖資，從民國93年起辦理海域測繪工作，截至110年底已完成130萬平方公里的海底地形測繪作業，同時蒐整政府各部會歷年海域調查成果，持續更新修正，除提供電子航行圖製作使用，也分享給各機關加值應用。

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內政部說，台灣的電子航行圖從108年起到111年6月底止，圖資更新達776次，再版次數達90次，對於製作的電子航行圖都訂有嚴謹品管及檢核程序。為確保製圖精確度，相關圖資都按製圖比例尺及航行需求，並依國際標準進行精度分級，以真實呈現資料品質。

內政部指出，為加速整合各部會水深調查成果及確保資料品質，已在109年及111年分別訂頒「水深測量作業規範」及「深度基準及深度系統」，提供各界依循應用。111年更與海洋委員會、海軍司令部簽署合作協議，共同提升海域測繪能量，強化資訊交流。（編輯：林興盟）1110912