辦理網路行銷採購案驗收不實 監院糾正台鐵局

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（中央社記者陳俊華台北13日電）監委陳景峻今天說，台鐵局辦理「工程建設暨政策網路行銷採購案」，經費來源中，工程管理費逾9成5，比重顯有失衡；且欠缺落實監督廠商履約，有驗收不實的疏失，監院通過糾正台鐵局。

陳景峻透過新聞稿表示，交通部台灣鐵路管理局辦理「工程建設暨政策網路行銷採購案」，預算來源是由重大工程的工程管理費及局務業務宣導費共同支應，但工程管理費占比率達9成5以上，工程建設相關成果卻占不到1成，比重顯有失衡。

陳景峻指出，經工程會認定，工程管理費的支用項目須為工程開辦、協調、宣導等費用，即使用於宣導，也須與辦理工程的相關事項，顯見這項採購的經費來源，已違反中央政府各機關工程管理費支用要點規定，有失預算編列目的。

陳景峻說，台鐵局執行採購招標過程，再採購第1案招標前，委請參與投標廠商就整體行銷宣傳進行報告，已有失公允，經台鐵局內工作小組就「實績經驗」部分初審意見，卻與評選結果大相逕庭，也凸顯異常。

陳景峻表示，在採購第2案評選會議，5位評選委員中有3位內聘委員未出席，導致評選會議延期舉辦，有失合理性，顯見採購招標過程已造成限制競爭或不公平競爭的嫌疑，有失政府採購法所定公平、公開的採購程序，並移送法務部查處。

陳景峻也說，台鐵局驗收採購履約過程，經查發現有未依約回覆留言、私訊等情事，且依結案報告書統計，「台鐵局TRA」回覆率僅17%、「FUN台鐵」回覆率僅47%，但台鐵局未依約扣罰，而是經審計部通知後，才對廠商採減價收受，及處以違約金的履約驗收處置。

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陳景峻說，該廠商履約情形有週報缺乏分析資料建議、缺漏市場趨勢分析，及品牌開發規劃加值服務等辦理成果不足等缺失，顯見欠缺落實監督廠商履約，有驗收不實的疏失。

監察院交通及採購委員會今天通過陳景峻提案，糾正台鐵局辦理工程建設暨政策網路行銷採購案的各項違失，並將採購招標決標部分，涉有限制競爭或不公平競爭的嫌移，送法務部查處。（編輯：翟思嘉）1110913