李登輝紀念音樂會 泉裕泰盼台日邁向閃耀未來

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李登輝基金會13日在國家音樂廳舉行音樂會，紀念前總統李登輝在台日關係的貢獻，李登輝夫人曾文惠（左）也進場聆賞。（李登輝基金會提供）中央社記者葉素萍傳真 111年9月13日

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（中央社記者葉素萍台北13日電）李登輝基金會今晚在國家音樂廳舉行音樂會，紀念前總統李登輝在台日關係的貢獻。日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰書面致詞提到，衷心期盼日本與台灣這對無法取代的摯友，今後也能夠緊牽雙手一起邁向閃耀未來。

李登輝基金會晚間在國家音樂廳舉行「台日友好：2022年李登輝紀念音樂會」，由福爾摩沙合唱團擔綱演出，以「島嶼思念」、「山與山」、「你以為的台灣歌」等多個主題呈現台日文化的交融與互動，在歌聲中紀念李登輝。

音樂會曲目「花正在開」，獻給7月時遇刺往生的前日本首相安倍晉三，致意安倍在台日關係的貢獻，「千風之歌」則是李登輝生前喜愛的歌曲，另外還有民歌時期的名曲「美麗島」，歌詞中有著「水牛」、「稻米」、「香蕉」等諸多代表台灣意象的元素，期盼大家更加認同與珍惜寶島。

泉裕泰、文化部長李永得、立法院秘書長林志嘉、國安會秘書長顧立雄、前台灣團結聯盟主席黃昆輝、立委管碧玲、郭國文、鍾佳濱、民進黨台北市長參選人陳時中等人都出席音樂會。

李登輝夫人曾文惠也在家人與護理師的陪同下進場聆賞。李登輝女兒李安妮笑著說，「媽媽知道今天可以出門聽音樂會非常興奮，昨晚徹夜未眠，因為媽媽上一次到音樂廳欣賞音樂會，已經是N年的事情了。」

泉裕泰以書面致詞指出，今年12月是協會成立50週年的里程碑，這半世紀以來，日台之間培養出非常深厚的友情，而這很大一部分必須歸功於李登輝偉大的貢獻。

泉裕泰說，李登輝過世已2年，總是全力為台灣付出的安倍也在今年7月因故離世，雖然相繼失去兩位牽引著日台關係的領導者，但他深信日本與台灣這50年來培養的堅定友情與羈絆，未來也能夠乘風破浪、跨越各種難關。

泉裕泰說，百年友情，現在剛好走到一半，明年則要迎接李登輝誕辰100週年。衷心期盼日本與台灣這對無法取代的摯友，今後也能夠緊牽雙手一起邁向閃耀未來。

李登輝基金會執行長鄭睦群表示，1972年的斷交雖是歷史事實，但50年以來，因著特殊的歷史羈絆與眾人努力，如今台日關係愈加緊密，「台日友好」是事實而非口號。而這愈加緊密的背後，李登輝是絕對關係的人物，推動著兩國的互動與交流。

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李登輝基金會董事長李安妮在音樂會序言指出，台日之間是一段「剪不斷，理不亂」的友好關係。

李安妮說，當然，即便是在「台日友好」最高峰的今日，也還是有面對「福島食品」、「釣魚台歸屬」、「經濟海域重疊」等議題。但這就像一對好朋友，不管怎麼要好，偶爾也是會爭論與吵架，重點是要能在認知與接受彼此友好的態度與承諾上，真誠面對問題，攜手走在未來的道路上。（編輯：潘羿菁）1110913