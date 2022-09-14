更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土4萬9540例 增37死、145中重症
首頁 / 政治

民團籲侯友宜向鄭南榕家屬道歉 面對轉型正義責任

2022/9/14 13:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北14日電）台灣教授協會等民間團體今天表示，新北市長侯友宜必須為當年採取強硬手段導致鄭南榕自焚之事，向鄭南榕家屬與台灣社會真心道歉。侯友宜上午對此事表示，「我尊重所有人的不同的言論，我好好的努力為人民做事」。

鄭南榕基金會指侯友宜當年「依法執行」逮捕鄭南榕是避重就輕、迴避責任說法。侯友宜13日在市議會被質詢問到現在若有類似事件發生會如何處理，他答詢表示，依法執法。

台灣教授協會副會長陳俐甫、鄭南榕基金會執行長劉璐娜、民進黨立委羅致政、政治受難者魏廷朝之女魏筠等人，今天在立法院召開「平庸也不該邪惡－侯友宜請向鄭南榕家屬道歉」記者會，說明訴求。

陳俐甫說，從侯友宜過去對待鄭南榕、已故立委盧修一等人的情形，讓人覺得侯友宜在關鍵時刻都沒有做出良心的選擇。與其叫侯友宜退選，他寧可叫侯友宜道歉悔改，面對過去的歷史並釐清，侯友宜也該對過去被他傷害過的人道歉。

劉璐娜說，侯友宜並不可怕，可怕的是他代表的價值觀，以及身為既得利益者，沒有在民主自由公民權利受憲法保障的國度中，好好說明，反倒是避重就輕、抹黑、推卸責任。

羅致政說，歷史可以被原諒，但是不能遺忘，侯友宜不能再躲在威權時代的遮羞布後，繼續扮演邪惡的角色，應誠懇面對轉型正義的歷史責任，誠心道歉。

主張台獨的鄭南榕1989年為堅持百分之百言論自由，拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後、當年4月7日自焚身亡。（編輯：黃國倫）1110914

侯友宜
藍質疑監委介入新北選戰 綠：挖掘恩恩案真相 鄭竹梅問為何激烈拘提鄭南榕 侯友宜：尊重言論
陳俐甫
歐洲智庫專家建議台灣 推城市外交鞏固國際關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族