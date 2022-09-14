民團籲侯友宜向鄭南榕家屬道歉 面對轉型正義責任

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（中央社記者王揚宇台北14日電）台灣教授協會等民間團體今天表示，新北市長侯友宜必須為當年採取強硬手段導致鄭南榕自焚之事，向鄭南榕家屬與台灣社會真心道歉。侯友宜上午對此事表示，「我尊重所有人的不同的言論，我好好的努力為人民做事」。

鄭南榕基金會指侯友宜當年「依法執行」逮捕鄭南榕是避重就輕、迴避責任說法。侯友宜13日在市議會被質詢問到現在若有類似事件發生會如何處理，他答詢表示，依法執法。

台灣教授協會副會長陳俐甫、鄭南榕基金會執行長劉璐娜、民進黨立委羅致政、政治受難者魏廷朝之女魏筠等人，今天在立法院召開「平庸也不該邪惡－侯友宜請向鄭南榕家屬道歉」記者會，說明訴求。

陳俐甫說，從侯友宜過去對待鄭南榕、已故立委盧修一等人的情形，讓人覺得侯友宜在關鍵時刻都沒有做出良心的選擇。與其叫侯友宜退選，他寧可叫侯友宜道歉悔改，面對過去的歷史並釐清，侯友宜也該對過去被他傷害過的人道歉。

劉璐娜說，侯友宜並不可怕，可怕的是他代表的價值觀，以及身為既得利益者，沒有在民主自由公民權利受憲法保障的國度中，好好說明，反倒是避重就輕、抹黑、推卸責任。

羅致政說，歷史可以被原諒，但是不能遺忘，侯友宜不能再躲在威權時代的遮羞布後，繼續扮演邪惡的角色，應誠懇面對轉型正義的歷史責任，誠心道歉。

主張台獨的鄭南榕1989年為堅持百分之百言論自由，拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後、當年4月7日自焚身亡。（編輯：黃國倫）1110914