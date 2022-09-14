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歐盟堅持一中又要深化對台關係 難取得平衡

2022/9/14 17:10
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（中央社記者田習如台北14日電）就在外傳歐盟情報高層秘訪台灣行程疑因中國介入而取消時，歐盟最高外交官波瑞爾13日正巧在歐洲議會大會報告對台關係，相較去年同一場合，他的話更直白，也反映歐盟想兼顧一中、台灣，以及現狀的困難。

歐洲議會（European Parliament）剛過完暑假的「新學期」第一場全體大會，就安排了歐盟外交和安全政策高級代表兼執委會（European Commission）副主席波瑞爾（Josep Borrell）在議程第2天報告歐盟與台灣的關係。距離他上次在議會以台灣為題報告不到一年，再上一次則是2019年，可見台海情勢的重要性提升。

與此同時，政治新聞網站Politico報導，直屬波瑞爾的歐盟最高情報官員莫加多（José Casimiro Morgado）原定10月低調訪台，但疑因中國提前掌握情報而取消。歐盟發言人回應稱，莫加多原訂與台灣官員「通電話」，但考量中國對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的反應而決定取消通話。

這個回應反映了歐盟非常謹慎避免「激怒」中國。波瑞爾在議會直言，他本人和歐盟最高政治層級官員都沒有訪台計畫，並透露裴洛西訪台時他正好在金邊參加東協（ASEAN）會議，與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）、中國外長王毅、俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等人即時追蹤這個事件並交換了「有趣的辯論」。

但波瑞爾昨天釋出一個最值得玩味的訊息：「（歐盟的）一個中國政策，並不妨礙歐盟持續且強化與台灣的合作。」這句話他在前後不到10分鐘的報告裡重覆提了3次，相較去年10月他在議會強調的說法是：進一步與台灣交往「但要在一個中國政策的框架下」，看來畫線的重點前後易位了。

波瑞爾比喻：「誰放了較多雞蛋在這個島（指台灣）的籃子裡？是我們歐洲人。」他解釋，歐盟在台灣直接投資存量計達450億歐元（約新台幣1兆3963億元），是台灣最大投資來源，尤其以台灣半導體的全球地位，「很自然會使歐盟更看重與台灣更多更廣的合作」。

不過，談到「鎮台之寶」半導體，據Politico指出，上周歐盟執委會負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）在荷蘭一場論壇中卻說「不能依賴台灣」。

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布勒東說：「我們來想像，為了某個理由台灣明天被封鎖了……不到兩週全世界就會失去（晶片）製造產能。」

這種面對台海兩岸都是既依賴又怕受傷害的心思，波瑞爾在議會裡說的更直白。他說他明白部分議員希望他能採取對中國更強硬的立場，但歐盟必須同時「維繫兩邊」，努力作出困難的平衡：「不（讓中國）以武力改變現狀、持續強化對台合作、維持一個中國政策。」（編輯：高照芬）1110914

波瑞爾
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布勒東
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