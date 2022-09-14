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強化立體作戰能力 特戰官兵大鵬灣水域跳傘

2022/9/14 17:40（9/14 17:54 更新）
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為強化立體作戰訓練，特戰官兵14日清晨在屏東大鵬灣水域執行水域跳傘訓練。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年9月14日
為強化立體作戰訓練，特戰官兵14日清晨在屏東大鵬灣水域執行水域跳傘訓練。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年9月14日
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（中央社記者游凱翔台北14日電）為強化特戰官兵適應特殊地形，12名特戰官兵今天清晨在屏東大鵬灣地區執行「水域跳傘訓練」，藉以提升特戰部隊高山、叢林、水域等全方位的立體作戰滲透能力。

軍事新聞通訊社下午報導，為厚植特戰官兵適應特殊複雜地形及水域跳傘職能，陸軍航特部空降訓練中心傘訓教官組，清晨在屏東大鵬灣潟湖區依年度教育計畫執行水域跳傘訓練。

航特部表示，此訓練除了讓官兵具備執行各種特殊複雜地形跳傘能力外，亦可有效增進特戰部隊高山、叢林、水域等全方位立體作戰滲透能力。

航特部指出，此次跳傘訓練區分3階段，第1階段實施地面複訓及水面緊急狀況處置；第2階段由教官複訓，確認航路及水域安全；第3階段由學員施訓。全程搭載空軍C-130H運輸機並使用T-10B傘具自1250呎高度跳出。

軍方人士告訴中央社記者，今天共有12名特戰官兵跳傘，下一梯次為16日清晨6時許，共有18名官兵執行水域跳傘訓練。（編輯：謝佳珍）1110914

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