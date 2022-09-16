航特部大鵬灣海面傘訓 民眾搶拍讚訓練充實

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）陸軍航空特戰指揮部今天在大鵬灣域執行海面傘訓，18名學員搭載運輸機自1250英呎高空跳出，以提升特殊複雜地形滲透作戰能力，吸引民眾圍觀搶拍並大讚：「國軍訓練充實。」

航特部年度特殊複雜地形海上水域跳傘訓練，今年在屏東大鵬灣域進行，14日先由12名教官執行，今天清晨6時許，則有18名學員區分3波次，搭載C130運輸機，使用T-10B傘具，自1250英呎跳出，傘花在空中綻開後落水，相當震撼。

民眾清晨4時許就到大鵬灣域等待，洪姓民眾告訴中央社記者，海面傘訓往年都在屏東加祿堂進行，因為距岸太遠，根本看不到，今年移到大鵬灣域，能親眼一睹國軍充實的訓練。

陸軍航空特戰指揮部政戰主任唐明德接受媒體聯訪指出，18名學員在完成地面複訓、水面狀況處置，並參據教官航道及安全水域後完成訓練，強化特種作戰地形能力，過程順利，突顯部隊扎實訓練。

媒體詢問關於水域跳傘的難度，唐明德表示，學員必須具備武裝游泳能力、水面傘具緊急解脫訓練，全副武裝狀態下，要適時自救，才能成為合格特戰官兵。（編輯：郭諭儒）1110916

陸軍航空特戰指揮部16日在大鵬灣域執行海面傘訓，清晨6時許，18名學員區分3波次，搭載C130運輸機，使用T-10B傘具，自1250英呎跳出，場面震撼。中央社記者李卉婷攝 111年9月16日