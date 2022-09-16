要告發陳時中瀆職 蔣萬安：用司法了解疫苗採購過程

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安，被問到是否確定告發民進黨對手、前衛福部長陳時中瀆職時表示，要透過司法了解疫苗採購過程，陳時中若願意攤在陽光下就不用擔心。

蔣萬安今天舉辦「讓世界的行事曆有台北」城市創新政策發布會，接受媒體聯訪時被問及，下週是否真要告發陳時中瀆職，媒體並追問陳時中上午指蔣萬安是疫苗資料調閱小組召集人，結果現在對立院決議都說不知道，「要這種立委幹嘛」。

蔣萬安表示，他是召集人，所以最了解調閱資料過程，當時陳時中的態度就是「要不你什麼都看不到、要不塗黑給你看」，身為在野黨也只能同意遮蔽，沒想到合約2/3竟都塗黑。

蔣萬安反問「這是所謂公開透明嗎」，批陳時中甩鍋給立院、毫不負責任，又為何要封存合約30年，現在要透過司法的積極作為，了解疫苗採購過程，陳時中如果願意攤在陽光下，也不用擔心透過司法途徑檢驗。

蔣萬安並表示，快篩試劑採購過程也有很多令人質疑之處，也會在立院強力監督食藥署長吳秀梅。

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另方面，蔣萬安提出「讓世界的行事曆有台北」城市創新政策發布會，主打強化台北市的亞洲經濟核心角色與創意製造發動機領導品牌，而「會展產業（MICE）」成為後疫情經濟復甦的火車頭，以「發展、外溢、升級」層層讓服務產業受益、接軌國際。

蔣萬安表示，音樂產業在疫情受災極大，未來將從「台北國際潮流音樂節（祭）」開始， 結合文創、互動科技、影像創作跨領域的音樂創作，整合現有資源，公私協力，擴大北市官方既有活動外，例如台北電影節、藝穗節等，同時可結合民間發起或是引進授權活動，例如台北電腦展、台北國際書展、白晝之夜等。（編輯：方沛清）1110916