鄭運鵬：鄭文燦能力好 值得在中央替民服務

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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前左3）16日在副總統賴清德（前右2）、桃園市長鄭文燦（前右）陪同下，到楊梅頭重溪三元宮參香，並與地方人士比讚合影。中央社記者葉臻攝 111年9月16日

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（中央社記者葉臻桃園16日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，桃園市長鄭文燦的能力，值得未來在中央替大家服務，希望透過勝選，讓鄭文燦負起更多責任；鄭文燦說，目前唯一目標是為桃園選出好市長。

鄭運鵬下午在副總統賴清德、鄭文燦陪同下，至楊梅頭重溪三元宮參香。媒體聯訪時詢問鄭運鵬，稍早在致詞時說，若當選，「未來中央就會有2位長官，有賴副總統和鄭文燦」，是否代表要拱鄭文燦入閣。

鄭運鵬表示，相信鄭文燦在桃園市長任內的好成績，一定值得未來在中央替桃園和台灣服務，「能力越大，責任就越大」，相信鄭文燦有這樣的能力，有這樣的成績，未來也希望透過他的勝選，讓鄭文燦能負起更多的責任。

鄭運鵬說，未來有鄭文燦會步步高升、在中央加油，以及賴副總統、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人，相信會給桃園很多的資源和鼓勵。

媒體詢問，中國國民黨桃園市長參選人張善政的行政院農業委員會研究案爭議，農委會今天說，有6篇重複度高。

鄭運鵬表示，希望張善政不要把已經沒有意義的保密條款當作他的「保命條款」，應該提出誠意、認真和大家說明，市民有知的權利，在公共事務和這次市長選舉裡，這也是張善政不可逃避的責任。

媒體聯訪時詢問鄭文燦，對於賴副總統展開全台輔選行程，會不會擔心是2024的前哨戰？有瑜亮情結？

鄭文燦表示，總統、副總統還有行政院長，都有組成競選輔選團，或者是選舉行腳，對整個選情都有幫助，「我們是一個團隊、一個目標」，民進黨的團隊一定會把中央和地方的執政成績拿出來，讓人民繼續幸福。

鄭文燦也說，相信在大團隊的支持下，加上桃園團隊的努力，鄭運鵬一定會穩定領先，獲得勝選，「我一點都不擔心，桃園很好、台灣很好，我們會是一個很棒的團隊」。

媒體追問，如果能打贏這場選戰，是不是距離前進總統府又更進一步？鄭文燦說，選戰目的是為桃園選出一個好市長，「這是我們唯一的目標，我也把這個目標當作是目前唯一的工作」。（編輯：張銘坤）1110916