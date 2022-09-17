林佳龍：打造淡海新市鎮為智慧城 台北港物流中心

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，新北為400萬人口第一大都會，應「轉大人」脫胎換骨，打造淡海新市鎮為智慧城與智慧交通區，創造台北港為國際商港與智慧製造物流中心。

林佳龍今天上午前往新北市淡水區中山北路，參加市議員參選人鄭宇恩聯合競選總部成立大會。他說，要體恤孕婦鄭宇恩的辛苦，希望大家作為分身一起拉票，同理心友善對待職業婦女與孕婦媽媽，讓鄭宇恩安心生產；他當選後，市府會做好托育政策。

林佳龍說，新北升格並未升級，希望讓「侯友宜落選市長，讓他去選總統」，選林佳龍當市長，讓市政不會空轉。新北市為400萬人口的第一大都會，應「轉大人」脫胎換骨。變成新人、新政、新氣象，創造台北港成為國際商港，成為智慧製造物流中心。

林佳龍說，新北市應要軸線大翻新、大格局，要有成為新首都的志氣與氣魄，成為首都圈樞紐城市、帶動1000萬人口的都市。新北市不要2點方向面向台北市，應11點方向面向台北港，人民要有新的智慧水準，將淡海新市鎮打造為智慧城市與智慧交通區域。

林佳龍說，新北市人均社福預算、人均擁有圖書比例、人均綠地都是6都最低，究竟預算都花在哪裡？新北社會福利不能輸給桃園市，以往蔡英文、蘇貞昌、游錫堃競選新北市長尚未實現的政見，將由他當選後實現。

他提到的社福政策包括免費補助老人裝假牙、興建社會住宅、提供青年成家基金、敬老愛心卡從480點提升為600點，愛心卡還可搭乘計程車。

林佳龍致詞與接受聯訪時，都提到社會住宅是居住正義，年輕與勞工特別需要大量社會住宅，新北市府自己蓋的社宅數量少，都仰賴中央；現在市長侯友宜講到未來要興建的連都市計畫都尚未完成，都是空中樓閣，八字沒一撇就宣傳是欺騙社會，「相當落漆」。

林佳龍說，只要用心就會找到社會住宅用地，實現居住正義是新北市長應有的責任，他承諾，當選後會補救並與中央配合，興建2萬戶社會機能好的社宅；其中有3000戶為捷運宅，讓青年、勞工有房住，住捷運宅，步行就可外出。

新北市消防局預計在新莊頭前運動公園建造防災教育科技體驗館，遭當地民眾反對。市府曾允諾暫緩，先開公聽會取得共識，消防局日前卻完成招標，遭民意代表批市府隱瞞、欺騙。

林佳龍接受媒體聯訪對此表示，新北市的人均綠地是6都最低，防災教育體驗館可易地興建，不需要與人民搶地，應打造綠地城市；市府不應兩面手法，他如當選將會阻止這招標案，尋找新的用地興建消防科技體驗館，還地於民。（編輯：李亨山）1110917