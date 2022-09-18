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謝福弘競總成立 朱立倫出席力挺盼團結國民黨

2022/9/18 15:06（9/18 15:51 更新）
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國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（前搖旗者）18日成立競選總部，國民黨主席朱立倫（2排左2）到場支持並授戰旗，展現團結氣勢。（謝福弘競選總部總部提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月18日
國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（前搖旗者）18日成立競選總部，國民黨主席朱立倫（2排左2）到場支持並授戰旗，展現團結氣勢。（謝福弘競選總部總部提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月18日
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（中央社記者郭宣彣苗栗縣18日電）國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘今天競選總部成立，國民黨主席朱立倫到場支持表示，盼讓國民黨營造團結力，贏得勝選。

謝福弘團隊發布新聞稿指出，謝福弘舉行競選總部成立大會，朱立倫到場支持，並為謝福弘披競選綵帶，授戰旗，展現團結氣勢。

朱立倫致詞指出，國民黨在全台灣提名縣市長，基本最重要的原則，一定要提名中道、理性、穩健、務實，最重要是要正派、實在，而謝福弘腳踏實地為苗栗民眾服務，當選縣長後，一定會是最好、最實在、最清廉，為苗栗民眾打拚的縣長。

朱立倫說，選舉過程很多黨員同志想要參選，但第一關要過的就是黨章規定，要清白、實在，才能獲得大家的肯定，而提名謝福弘參選，是黨中央全體一致決定。

謝福弘表示，他是信守承諾的人，2個月來，也勤走基層，努力提出有感政見，現在從20歲到70歲民眾，都有認識他，甚至到菜市場拜票時，還有菜販大姊跟他擁抱，讓他對選情充滿信心。

謝福弘說，知道自己起步晚，就更加努力、勤走地方尋求民眾支持，而他的團隊更是戰戰兢兢，每天討論選戰，團隊幕僚也都自願加班，期盼提出最好的政策，贏得民眾認同。（編輯：方沛清）1110918

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