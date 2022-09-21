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藍告陳時中瀆職 綠委：國民黨鬼打牆民眾已厭煩

2022/9/21 13:45
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（中央社記者王揚宇台北21日電）國民黨立院黨團書記長李德維等人，指前衛福部長陳時中涉將疫苗採購資訊列為機密以掩飾犯行等，告發陳時中涉嫌瀆職。民進黨立委林靜儀今天說，各國採購情形不同，國民黨不斷「鬼打牆」，民眾已厭煩。

國民黨立院黨團指控民進黨台北市長參選人陳時中，涉嫌阻擋民間團體採購疫苗，又將採購資訊列為機密以掩飾犯行，今天由李德維向北檢告發陳時中涉嫌瀆職。

民進黨立法院黨團今天召開記者會時，媒體詢問陳時中遭告發一事看法。黨團副幹事長林靜儀說，各國採購疫苗的價格，因為到貨時間、條約內容及數量等都會有所不同，這就像民眾在台灣的超商或大賣場買飲料，價格也會有所不同。

林靜儀指出，各國和藥廠簽訂契約時，有載明需要保密的相關條件，陳時中去年就講過，如果違反規定揭露，未來可能買不到疫苗，請問國民黨的目的是這個嗎。

林靜儀表示，全台灣的人都知道，廠商和廠商的相關議約，有一定的保密性，這是全世界通則，採購的條件也都讓大家了解，但國民黨從去年到現在對疫苗議題不斷鬼打牆，一開始說買太慢，後來又說買太少、買太多或是要買別的廠牌。

林靜儀認為，一個台灣最大的在野黨，要一起幫國家做事、監督政府，但全世界面對疫情，沒有一個國家的主要政黨，是用這種完全不理性的態度、胡鬧，不要說民進黨團已經回應非常多次，民眾也已經厭倦。（編輯：翟思嘉）1110921

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