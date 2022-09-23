劉建國斗南競總成立 賴清德懇求鄉親支持

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民進黨雲林縣長參選人劉建國（前右2）與斗南鎮長參選人高明達（前右）聯合競選總部23日晚間正式成立，副總統賴清德（前中）到場站台相挺，強調劉建國一定可以承擔雲林縣長的重責大任。中央社記者蔡智明攝 111年9月23日

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（中央社記者蔡智明雲林縣23日電）副總統賴清德今晚參加民進黨雲林縣長參選人劉建國斗南競選總部成立時表示，劉建國是評鑑第一的立委，為雲林爭取超過100億建設，一定可以承擔縣長的重責大任，懇求鄉親支持。

民進黨雲林縣長參選人劉建國與斗南鎮長參選人高明達斗南聯合競選總部今天在斗南鎮五福路正式成立，賴副總統、立法委員蘇治芬、陳亭妃、前立委陳柏惟都到場相挺，現場湧入千名支持者，非常熱鬧。

賴副總統致詞表示，劉建國出身貧寒，小時候必須騎著比自己高的腳踏車，去領比自己體重重的救濟品，一騎就要騎10幾公里，一生不怕困難，為了生活打拚爭一口氣的精神，讓他非常敬佩。

賴副總統說，感謝雲林的父老鄉親，一路栽培、疼惜、支持劉建國，從市民代表、縣議員，一直到立法委員，劉建國沒丟鄉親的臉，他在立法院是評鑑第一的立法委員，剛才聽劉建國闡述的政見，要升級農業、照顧農民、長輩，都是非常好的政見。

賴副總統強調，劉建國只透過在立法院的質詢就獲得行政院的支持，爭取到雲林重大建設，台大雲林分院虎尾院區二期醫療大樓興建與國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心設置，單這二樣建設經費就超過新台幣100億。

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賴副總統表示，劉建國經過這麼多年來的磨練，一定可以承擔起雲林縣長的重責大任，目前雲林的重大建設已經停頓，人口不斷流失，「少年人必須要離鄉背井，老的無三頓燒，這時若無法改變，雲林的未來將無法料想」，在這個關鍵時刻，懇求雲林鄉親支持劉建國，共同翻轉、升級雲林，為新雲林一起打拚。

賴副總統今晚拉起劉建國、高明達的手高喊當選時，讓競總成立晚會達到高潮，台下很多支持紛紛站起來揮舞競選旗幟，更有人喊出要賴副總統「更上一層樓」。（編輯：黃世雅）1110923

民進黨雲林縣長參選人劉建國與斗南鎮長參選人高明達聯合競選總部成立大會23日晚間舉行，大批支持者湧入會場，熱情搖旗高喊當選口號，場面熱絡。中央社記者蔡智明攝 111年9月23日