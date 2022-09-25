觀光產業挺陳其邁連任 高金素梅拍影片推薦柯志恩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄觀光產業界23日晚間成立「陳其邁觀光產業後援會」，力挺高雄市長陳其邁（前左2）連任，陳其邁觀光產業後援會總會長劉坤福（前右3）送上菜頭、粽子，象徵好彩頭、包中。（民進黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄觀光產業界日前宣布成立「陳其邁觀光產業後援會」，力挺高雄市長陳其邁連任。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天則公布無黨籍立委高金素梅錄製的推薦影片，為選戰增溫。

民進黨高雄市黨部今天發布新聞稿表示，高雄觀光產業界23日晚間正式成立「陳其邁觀光產業後援會」，20多名高雄觀光產業領袖齊聚一堂，力挺陳其邁連任。

陳其邁觀光產業後援會總會長劉坤福說，觀光產業雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創，但高雄在陳其邁帶領下，招商成績亮眼，觀光活動、城市行銷表現更優異，旅館、旅行業、商圈、客運等業者代表均力挺連任，再拚4年。

陳其邁觀光產業後援會副總會長、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會監事會主席吳盈良表示，在旅行業遭逢最大挑戰時刻，陳其邁推出高雄券振興觀光，為旅行業注入活水。

陳其邁說，市府力挺觀光產業界，資源投入絕不手軟，一定會當觀光產業界最堅強後盾，10月國境開放後，市府會持續強化硬體與行銷軟實力，全力輔導旅宿、商圈等業者做好準備，爭取觀光客到訪高雄。

柯志恩今天則公布高金素梅錄製的推薦影片，影片中，高金素梅稱讚柯志恩是國民黨內的「超強女戰將」，並指過去2人在立院共事時，她看到柯志恩質詢鏗鏘有力、拳拳到位，就知道柯志恩一定是非常專業、有膽量的傑出女將。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高金素梅說，柯志恩這次不畏艱難、不畏民進黨，一心想回到南部、為南部鄉親奉獻；她要向南部鄉親及族人同胞推薦柯志恩，相信柯志恩會用畢生專業和能力來報答高雄鄉親。

柯志恩將於30日在高雄夢時代台糖加油站旁空地舉辦「柯志恩大家族誓師大會」，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣等人出席；高金素梅也呼籲高雄鄉親、族人同胞踴躍參加，當柯志恩後盾。（編輯：陳仁華）1110925