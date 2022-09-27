沈慧虹工商後援會成立 允諾延續政績打造好生活

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前左8）27日成立工商後援會，她感謝工商界朋友站台相挺，因為有傳統、基礎產業的努力，才能撐起新竹科學園區的發展，未來會持續推動更好的公共建設，創造更好的生活品質。中央社記者魯鋼駿攝 111年9月27日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天成立工商後援會，她表示，因工商界努力才能撐起竹市光榮，未來會持續推動輕軌、台大醫院湳雅院區、縫合外環道路斷點等工程，打造更好生活。

沈慧虹致詞表示，感謝今天有60多名工商界朋友站台相挺，去年新竹市創稅新台幣1811億元，甚至比一個直轄市多，新竹市憑實力驕傲，尤其這8年在前市長林智堅與市府團隊努力下，打造步行城市、完成多座公園改造、整體城市環境改善。

沈慧虹指出，因為有傳統、基礎產業的努力，才能撐起新竹科學園區的發展，未來她一定會超越林智堅，從產業、教育、生活持續推動更好的公共建設，創造更好的生活品質。

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沈慧虹商業會後援會長楊總平致詞表示，沈慧虹擔任新竹市交通處長、副市長近8年，用她的專業帶領市府團隊完成許多困難任務，包括新竹轉運站、公道三路開通，未來市政建設要延續就要交給沈慧虹，如輕軌、大車站計畫都一定要推動。

沈慧虹工業會後援會常務理事呂定輝致詞表示，他與沈慧虹同樣出身雲林，雲林人出外打拚都帶著勤儉努力的精神，且沈慧虹人品、各方面實事求是，從事公職32年的專業能力，相信能帶領新竹市更上一層樓，打造最快樂、最有人情味、高科技接軌國際的新竹市。（編輯：李錫璋）1110927