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立院召委改選 朝野推舉方式產生綠藍各獲得8席

2022/9/28 10:01
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（中央社記者王承中、王揚宇、范正祥台北28日電）立法院今天改選8個常設委員會新會期召委，各委員會都經過推舉方式產生召委，並未投票；最終民進黨立法院黨團、國民黨立法院黨團各獲得8席召委。

立法院新會期在9月23日開議，立法院8個常設委員會今天改選新會期召集委員，由於召委可決定委員會議程，因此也是朝野黨團的兵家必爭之地。

根據立法院各委員會組織法規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。根據立法院各委員會召委選舉辦法規定，召委選舉以無記名單記法票選，但經各該委員會全體委員，或經各黨團及未參加黨團的該委員會委員之書面同意，也可以推選方式進行。

外界關注攸關國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購議題及衛福部防疫預算的社會福利及衛生環境委員會的召委席次，今天以推舉方式產生，由民進黨立委邱泰源和國民黨立委張育美擔任召委。

立法院經濟委員會推舉民進黨立委賴瑞隆和國民黨立委楊瓊瓔擔任召委。

立法院交通委員會以推舉方式，由民進黨立委劉世芳和國民黨立委魯明哲擔任召委。

立法院教育及文化委員會推舉民進黨立委陳秀寶和國民黨立委鄭正鈐擔任召委。

立法院財政委員會推舉民進黨立委鍾佳濱和國民黨立委費鴻泰擔任召委。

立法院內政委員會推舉民進黨立委王美惠和國民黨立委林文瑞擔任召委。

立法院司法及法制委員會透過推舉民進黨立委陳歐珀和國民黨立委林思銘擔任召委。

立法院外交及國防委員會以推舉方式，由民進黨立委王定宇和國民黨立委馬文君擔任召委。（編輯：郭無患）1110928

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