台灣爭取參與ICAO 曾厚仁：獲理念相近國家支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

參與國際組織一直是台灣努力目標，儘管仍未獲邀出席國際民航組織（ICAO）年會，駐加拿大代表曾厚仁表示，已有越來越多理念相近國家支持台灣國際參與。中央社記者江今葉蒙特婁攝 111年9月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉蒙特婁28日專電）參與國際組織一直是台灣努力目標，儘管仍未獲邀出席國際民航組織（ICAO）年會，駐加拿大代表曾厚仁今天表示，已有越來越多理念相近國家支持台灣參與國際組織。

曾厚仁接受中央社專訪表示，參與國際組織需要長期努力，很難取得立竿見影效果。儘管台灣在幾個重要的國際參與仍未有重大突破，但已有越來越多國家透過大會發言、致函、聲明等方式支持台灣參與，台灣已是理念相近國家關注且特別支持的國家，「我們仍然不會放棄，會繼續在這條路上努力」。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）昨天在年會發言時就為台灣發聲，呼籲應讓台灣得以有意義參與ICAO。這是台灣自2009年推動加入ICAO以來，美國運輸部長首度在ICAO年會上發言支持台灣參與，別具意義。

曾厚仁也談到美加軍艦日前在台海執行航行自由任務，在加拿大格外受到重視，他指出，這是因為加拿大不常參與這類任務，但他相信，經過多次類似任務執行後，加拿大人民與政府對這樣的行動會更習以為常。

中國戰機近來頻繁擾台，引發國際社會關注台海和平，加拿大政府也關注台海局勢發展，多次發言力挺台灣加入國際組織。日前加拿大海軍哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）與美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）例行性通過台灣海峽。

加拿大「溫哥華號」日前的行動是加拿大軍艦第2次航經台海。去年10月，美軍勃克級飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）也曾與加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「溫尼伯號」（HMCS Winnipeg）一同通過台海。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾厚仁表示，加拿大十分重視印太自由與開放，台海和平穩定與印太自由開放息息相關。沒有和平穩定的台海，印太區域自由開放都會成為問題，相信包括加拿大在內有越來越多國家有這樣的體認。

他也提到，七大工業國集團（G7）是和台灣理念相近國家的主要領導群，G7對台灣的支持會帶動理念相近國家風向。加拿大是G7的重要成員之一，期待與G7所有國家持續加強雙邊關係與發展。（編輯：林憬屏）1110929