學者憂政府財政數字管理失靈 籲建立制度規範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣民眾黨立法院黨團29日舉行記者會關注政府財政，立委蔡壁如（右）等人出席。受邀與會的政治大學財政學系教授陳國樑（左）指出，稅收超徵、特別預算常態化，凸顯「財政數字管理失靈」，呼籲制度規範，建立特別財政紀律。中央社記者范正祥攝 111年9月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北29日電）立法院這會期是預算會期，民眾黨團今天召開記者會關注政府財政，與會政大教授陳國樑指出，稅收超徵、特別預算常態化，凸顯財政數字管理失靈，呼籲制度規範，建立特別財政紀律。

台灣民眾黨立法院黨團召開記者會，黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、立委蔡壁如出席，會上質疑政府稅收超徵和特別預算常態化現象，要求嚴守良好財政紀律。

蔡壁如指出，蔡政府上台以來，稅收連年超徵，從105年度至110年度，稅收超徵金額合計高達新台幣8069億元，去年度就超徵4327億元，約是歲入2兆4415億元的17.7%，財政部預算數字和實際數字有1/5的落差，顯示政府財政數字管理失靈。

受邀出席記者會的政治大學財政學系教授陳國樑表示，數字管理是現代國家永續的必要條件；財政為庶政之母，「財政數字管理」尤其攸關國家永續。

陳國樑指出，稅收超徵、特別預算常態化，凸顯當前財政數字管理失靈。

他說，「常態性超徵」就是稅收預測失準、財政管理落伍。一味忽略常態性超徵，是因循苟且、便宜行事；刻意迴避常態性超徵，恐將賠上整體稅制的正當性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳國樑指出，財政保守或有其必要性，但過度保守，即為操弄，應有制度規範；特別預算為國家發展必要，但仍應有紀律規範，應建立特別財政紀律。

談及特別預算應建立特別財政紀律，陳國樑說，他贊同特別預算是國家發展不可或缺的，有其必要性，但如果把特別預算跳脫一般財政紀律的規範，那麼也必須要有特別財政紀律予以規範，而不是藉由特別條例跳脫財政紀律的束縛。（編輯：翟思嘉）1110929