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台灣國際漁業展、智慧農業週開幕 逾15國參展

2022/9/29 22:10（9/29 22:21 更新）
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外交部政次田中光（前左2）29日出席2022年台灣國際漁業展與台灣智慧農業週聯合開幕儀式。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月29日
外交部政次田中光（前左2）29日出席2022年台灣國際漁業展與台灣智慧農業週聯合開幕儀式。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月29日
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（中央社記者黃雅詩台北29日電）外交部政次田中光今天出席2022年「台灣國際漁業展」與「台灣智慧農業週」聯合開幕儀式，他表示，今年有超過15國約270家廠商參展，展覽規模、參展國家與國內外廠商均逐年增加。

多位駐台使節今天出席展覽，包括馬紹爾群島大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）、聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）、德經辦事處長林百科（Axel Limberg）、馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（Sharon Ho Swee Peng）、駐台北印尼經濟貿易代表處貿易主任蘇迪佑（Sulistyono Tarno）、匈牙利貿易辦事處商務投資主任戴博斯（Balazs Szabo）等。

田中光表示，台灣智慧農業週暨台灣國際漁業展是台灣農、漁產業界的國際性嘉年華展覽，已邁向第8年，展覽規模、參展的國家與國內外廠商均逐年增加，感謝參展廠商及產學研究機構的努力，將台灣農、漁業優質產品及技術在國際展覽中呈現。

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田中光指出，今年有超過15個國家、大約270家廠商參展，其中包括吐瓦魯國大使館、巴布亞紐幾內亞駐台商務代表處、聖文森及格瑞那丁大使館、史瓦帝尼王國大使館、匈牙利貿易辦事處的參展攤位，感謝國際廠商以及外交團的參與，使展覽更具國際性及異國風采。

田中光表示，在世界經濟受到COVID-19疫情嚴重衝擊下，這項實體展覽，就像是台灣版的「農、漁業經貿泡泡」，期盼透過大家努力經營，使展覽規模更形壯大。（編輯：張均懋）1110929

外交部政務次長田中光（前右）29日參觀邦交國史瓦帝尼駐台大使館參展攤位。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月29日
外交部政務次長田中光（前右）29日參觀邦交國史瓦帝尼駐台大使館參展攤位。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月29日
田中光
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