外交部新南向菁英班開學 50名學生期盼探索台灣

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）外交部今天舉行「連結新南向菁英培育專班」開學典禮，來自印度、印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞的50名學生出席，不少人身著傳統服飾，對於來台探索新生活表達期待。

外交部政務次長田中光今天主持「2022年連結新南向菁英培育專班三校聯合開學典禮」。出席貴賓包括台北醫學大學副校長吳介信、國立台北科技大學國際長白敦文、國立金門大學國際長顏郁芳、行政院經貿談判辦公室執行秘書蕭振榮、台灣亞洲交流基金會執行長楊昊等。

印度、越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞等6個新南向國家駐台代表、副代表也應邀出席觀禮。

田中光致詞時表示，為落實「新南向政策」的青年人才交流，外交部首度與北醫大、北科大、金門大學3校合作推動菁英培育專班計畫。經過嚴格審查，在超過250名申請學生中錄取50人，期許這些學生在修習華語、醫衛、半導體或區域安全等專業課程之餘，能善用機會結交新朋友及體驗台灣在地民情風俗。

吳介信致詞時表示，北醫大每年招收許多來自新南向國家的學生，這次參與由外交部主辦的菁英培育專班計畫，除將提供最優質學習華語及醫衛專業課程的環境外，也要讓參訓的學生發掘台灣人文自然之美，把在台灣的美好回憶帶回家鄉。

顏郁芳表示，因金門特殊地理位置與歷史背景，金門大學除安排參與這次專班計畫的學生修習華語，也要讓學生親身體驗金門獨有的閩南文化與風情，及透過參觀戰爭史蹟了解戰爭的殘酷，參與專班計畫的學生不僅是國際交換生，更是未來台灣在新南向國家中的好朋友。

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白敦文表示，北科大除已排定多元豐富的華語及半導體等專業課程外，也將安排學生赴北科大校友創辦的半導體企業參訪交流，讓學生將寶貴的實務經驗帶回故鄉廣為分享。

外交部表示，為持續深化新南向政策的人才交流，今年籌辦「連結新南向菁英培育專班計畫」，嚴選50名新南向目標國學生來台參加為期5個月的專班計畫，期間除修習醫學、半導體科技或區域安全等台灣極具優勢領域的專業課程外，也將學習華語及參與3校安排的各項實地參訪活動。（編輯：蘇志宗）1110930