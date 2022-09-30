陳鴻基獲頒旭日重光章 泉裕泰：盼日台情誼穩固延續

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）日本駐台代表泉裕泰今天代表日本政府頒授「旭日重光章」給前亞東關係協會會長陳鴻基。泉裕泰表示，近年日台國民情誼達到史上最高峰狀態，期待陳鴻基持續協助，讓日台延續並穩固這種關係。

陳鴻基致詞時表示，獲頒勳章是他畢生光榮，特別是從泉裕泰手中接獲勳章，更覺得很有緣。他回憶說，2004年擔任駐日副代表時，泉裕泰是日本外務省中國課課長，因台日沒邦交，要推動赴日免簽證很困難，但泉裕泰總是一肩扛起、全力幫忙，今天台灣人能便利赴日觀光，必須大大感謝當時「泉課長」的協助。

日本政府4月公布令和4年（2022年）春季外國人敘勳受勳名單，台灣有陳鴻基、前台大教授李永熾、鼎三國際企業會長林定三獲獎。日本台灣交流協會今天在日本駐台代表官邸舉行授勳儀式，監察院副院長李鴻鈞等多位貴賓出席觀禮。

泉裕泰致詞時說，陳鴻基2004至2007年擔任駐日副代表，2007年轉任亞東關係協會會長，當時不僅是歷任最年輕會長，且亞東協會長通常由駐日代表轉任，陳鴻基從副代表轉任被認定是特例拔擢，由此可見陳鴻基耕耘對日關係獲得崇高評價。

泉裕泰表示，陳鴻基任職亞東協會長期間，日台交流有莫大進展，除了日本來台的免簽時間從30天延長到90天，持日本駕照者也可不用考試就在台灣取得駕照，這對像他這樣住在台灣的日本人，是非常切身重要的制度。

陳鴻基致詞時說，泉裕泰來台赴任3年，各界對泉裕泰的評價都很高，他特別邀請一些年輕朋友、台日領域第2代來授勳儀式觀禮，希望未來台日關係「一代比一代強」。

李鴻鈞致詞指出，陳鴻基任內除推動赴日免簽、台日駕照互相承認等措施，還爭取華航直飛北海道，並在2009年開設台灣在北海道的札幌分處；台灣對日工作是長期累積，包括故宮赴日展覽、漁權談判等工作都是當時就開始，前人種樹、方有現在台日關係成果。

日台交流協會表示，已將日本外務大臣林芳正、日本台灣交流協會會長大橋光夫的賀電，轉交陳鴻基。

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日台交協指出，陳鴻基功績包括2004年10月日本新瀉縣發生中越地震，陳鴻基立即趕赴新瀉縣支援災區復興重建。

旭日章為日本政府頒授本國人與外國人的勳章之一，以「對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績」為敘勳要件，按級別由上至下，分別是「旭日大綬章」、「旭日重光章」、「旭日中綬章」、「旭日小綬章」、「旭日雙光章」、「旭日單光章」等6級，每年分春、秋兩次宣布。（編輯：林克倫）1110930