張善政摸彩引賄選爭議 鄭運鵬：相信他但仍須釐清

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國民黨桃園市長參選人張善政在活動上頒發摸彩品引發賄選爭議。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左）、桃園市長鄭文燦（右）1日表示，相信張善政不會致贈摸彩品和紅包，應向司法機關說明、釐清。中央社記者葉臻攝 111年10月1日

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（中央社記者葉臻桃園1日電）國民黨桃園市長參選人張善政在活動上頒發摸彩品引發賄選爭議。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天說，相信張善政不會致贈摸彩品和紅包，但仍應向檢調說明，一切以公開透明、誠實處理。

鄭運鵬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後隔離期滿，上午在桃園市長鄭文燦陪同下出席行程，接受媒體聯訪時說，會繼續遵守7+7的自我管理、避免和大家握手，也請大家見諒。

媒體詢問，怎麼看張善政在活動上頒發摸彩品引發賄選爭議，以及有國民黨議員也出示鄭運鵬、鄭文燦在里民活動中摸彩的照片，並告發鄭運鵬涉嫌賄選等。

鄭文燦表示，相信那些摸彩品、逐一頒發的敬老金，應該不是張善政所提供的，這部分要釐清，張善政也應向檢調說明；他身為市長，被邀請去頒獎是常態，不只沒對價，甚至是義務，如果要類比成張善政事件，「有點想圍魏救趙」，解決不了問題。

鄭文燦也說，選舉期間有些規範，參選人應該要遵守，也應該請司法單位好好釐清，法律規範下哪些可以，哪些不可以。

鄭運鵬則說，願意相信張善政跟團隊不會去致贈摸彩品，或是有包紅包行為，但是若是其他要幫助他的人，這個行為就要特別注意；張善政應向司法機關說明就好，不要看到任何質疑，就說是對手的動作。

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鄭運鵬說，即使是對手陣營，公開說明，大家應該都可以理解，不需要馬上膝蓋反應，說是其他陣營的行為，這樣無助於案情釐清，也無助於選舉文化的進步。

鄭運鵬也說，選舉期間，每一個動作、環節都要盡量注意跟小心，民主選舉最重要是要選賢與能，不能受任何利益與暴力威脅；希望檢調要秉公處理，有人檢舉了，就應該要調查，一切以公開透明、誠實為上。（編輯：李錫璋）1111001