台灣獲選APG北亞區代表 政院：洗錢防制表現出色

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（中央社記者賴于榛台北1日電）亞太防制洗錢組織（APG）9月正式通知台灣獲選為北亞區代表。行政院發言人羅秉成今天對中央社記者表示，顯示國際認同台灣在洗錢防制的表現很出色，對台灣近年來在洗錢防制上的努力是很大的肯定。

行政院洗錢防制辦公室指出，台灣已在9月2日正式接獲APG秘書處通知，獲選APG北亞區代表，由法務部調查局洗錢防制處處長藍家瑞以區域代表身分參與APG治理委員會（Governance Committee）相關事務。

羅秉成受訪時指出，這顯示國際認同台灣在洗錢防制的表現很出色、金流透明，同時在各部會合作、洗防辦積極的情況下，經過APG評鑑，才能獲得代表權，這對台灣近年來在洗錢防制上的努力是很大的肯定。

洗防辦執行秘書蘇佩鈺下午也對中央社記者表示，北亞區前一屆代表是日本，這屆由台灣獲選，對台灣的洗錢防制是正面肯定，未來將由藍家瑞參與APG治理委員會，他已在15日參與線上會議，根據過往經驗，1年約略會有4至5次左右的會議。

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洗防辦指出，APG下分北亞區、東南亞區、南亞區、太平洋區及加紐澳美區，這次獲選是台灣在民國94年及98年之後再度榮任北亞區代表，誠屬不易，且獲選擔任APG北亞區域代表有利深化台灣參與國際組織事務程度，提升台灣在國際社會的專業形象及能見度。

根據洗防辦資料，APG區域代表主要任務為整合區域會員對APG重要議題的意見，北亞區成員國（司法管轄區）包含日本、韓國、中國、香港、蒙古、澳門及台灣，區域代表由成員國互選產生，任期一年，得連任一年。（編輯：張均懋）1111001