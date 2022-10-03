賴清德盼德國對中政策檢討納台灣 穩定台海安全

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（中央社記者葉素萍台北3日電）副總統賴清德今天說，德國目前正在進行國家安全戰略的討論及對中政策的檢討，非常希望德國能把台灣納入討論，積極穩定台海的和平及安全；也期望台灣跟德國間的交流合作能持續加強，包括國會、政府高層間，都能持續增進。

賴副總統今天在總統府接見德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）訪團。

賴副總統指出，目前國際局勢發展令人擔心。一方面，俄羅斯破壞聯合國憲章，侵略另一個主權國家烏克蘭，除了帶給烏克蘭人民巨大痛苦，也影響國際社會秩序及經濟發展。另一方面，中國野心勃勃擴軍，展現企圖心，給台海穩定帶來非常大威脅。

賴副總統說，在這種複雜的國際情勢下，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在聯合國大會上大聲疾呼，要求尚未在俄烏戰爭表態的聯合國會員國，應該要放棄維持中立的態度，維持以規則為基礎的世界秩序，令人欽佩。

副總統提到，樂於看到德國逐步實現印太方針，派遣護衛艦巴伐利亞號及軍機來印太地區參與演習，以穩定印太的和平與安全。威爾許率領德國國會友台小組5位副主席來台訪問，訪團傳達的不僅是對台灣的支持，也向國際社會傳達德國在印太和平穩定上的決心。

副總統指出，COVID-19疫情在全球造成衝擊，台灣面對疫情，全民團結防疫，也積極對國際社會做出貢獻。台灣被排除在「世界衛生組織」之外，對台灣不僅不公平，也會帶給國際社會一個防疫缺口，台灣非常希望能加入「世界衛生組織」。

他說，今年5月德國國會由朝野政黨共同提案，通過決議支持台灣參加「世界衛生大會」，這對台灣而言具有非常重大意義。也非常感謝德國國會共有125位國會議員連署致函給世衛秘書長譚德塞，表達支持台灣參與「世界衛生大會」的意願。

賴副總統談到，德國目前正在進行國家安全戰略的討論及對中政策的檢討，非常希望德國能把台灣納入討論，積極穩定台海的和平及安全；也期望台灣跟德國間的交流合作能持續加強，包括國會、政府高層之間，都能持續增進。

副總統強調，台灣是民主國家，與德國共同享有民主、自由、人權的價值，台灣站在第一島鏈的關鍵位置，更是全球產業供應鏈的重要國家。未來會持續深化民主，堅定地與民主陣營站在一起，讓國際社會能持續繁榮進步。台灣也非常期待，在民主、自由、人權的價值上，與德國持續深化雙邊關係。

威爾許致詞表示，德國國會今年首度通過支持台灣以觀察員身分參與「世界衛生大會」，這個決議不是只停留在議員個人之間的討論，而是展現了很大的進步，也希望未來還有更多的合作。

威爾許也認為，台灣是亞洲一個很重要的航空點，卻不能參與「國際民航組織」的相關會議，非常不恰當。

威爾許表示，台灣有非常好的半導體產業，對於德國的數位化合作非常有幫助。此外，德國企業在台灣也有很多投資，像是西門子在汽車自動化產業上有非常好的表現。他強調，這是機會也是挑戰，應該要更加利用這些機會，加強彼此之間的合作。（編輯：林興盟）1111003